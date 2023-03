Crean “rascacielos granja” de 26 pisos en China para criar cerdos

En Ezhou, en la provincia oriental de Hubei, en China, se encuentra un enorme complejo para ganadería porcina que permitirá criar alrededor de 1.2 millones de cerdos al año. El enorme “rascacielos granja” de 26 plantas, construido por Hubei Zhongxin Kaiwei Modern Husbandry, comenzó a operar en octubre del año pasado y apunta a incorporar una segunda torre durante este año.

La poco convencional granja cuenta con cámaras de alta definición, cerca de 30,000 puntos de alimentación automáticos y comedores que distribuyen la comida según la etapa de crecimiento, peso y salud del animal. Cuenta también con un sistema que recolecta y reutiliza las heces a fin de que puedan reaprovecharse para generar metano y electricidad.

Cuando el complejo de dos torres funcione en su totalidad, tendrá capacidad para 650,000 animales en un área de 800,000 metros cuadrados, de tal forma que cada planta funcionará como una granja autónoma. De acuerdo con The Guardian, se trata de una inversión de 541 millones de euros.

China’s new 26-storey pig skyscraper has capacity to slaughter 1 million pigs a year.

The world’s biggest single-building pig farm has opened in Hubei province, but critics say it will increase the risk of larger animal disease outbreaks. pic.twitter.com/5VNxLl1cLf

— Bad Spit (@BadSpit) March 15, 2023