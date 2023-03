Mauricio Cárdenas, de presentador de deportes a educador financiero

A raíz de que Mauricio Cárdenas perdió casi medio millón de dólares en sus negocios, decidió aprender todo lo que se pudiera sobre finanzas. Lejos estaba de imaginar que se convertiría en un educador financiero enfocado en la comunidad latina.

“Fui reportero y presentador de deportes para Univisión y Fox durante 25 años, pero como siempre he sido muy inquieto con el tema de negocios, tuve una paletería mexicana y una productora de televisión”.

Luego emprendió en bienes y raíces, pero cuando las cosas no le salieron como esperaba y tuvo serias pérdidas, se dedicó a educarse en materia financiera y de dinero.

“Empecé a tomar cursos, ir a conferencias, y leer libros y me volví un adicto en el tema sobre todo en cuanto a lo que se puede hacer con los seguros de vida, cómo comprarse casa y pagar deudas”.

Mauricio Cárdenas presenta su libro La Salud de tu Bolsillo. (Cortesía Mauricio Cárdenas)

En 2014 renunció a la televisión. Para entonces trabajaba en Fox deportes, pero seguía enviando noticias para su natal Colombia. Hasta que 2018, la vida le cambió cuando a su esposa le apareció un cáncer de ovarios.

“Vendí mi paletería, y decidí no trabajar ese año para estar con mi esposa”.

Y cuando su compañera mejoró, aunque tenía ofertas para regresar a la televisión, definitivamente resolvió no volver al mundo de las noticias en la pantalla chica.

“Quería hacer otra cosa; y pensé que los latinos necesitamos educarnos en las finanzas porque yo mismo había perdido todos mis negocios por no saber”.

En eso estaba cuando lo llamó un pastor para ofrecerle un espacio radial de 5 minutos para que hablara de deportes.

“Yo le dije que sí, pero que mi segmento se llamaría Educación Financiera con Mauricio Cárdenas en Radio Inspiración; y el pastor aceptó”.

Fue tal éxito que tres o cuatro meses después, le dijeron que en lugar de un segmento de 5 minutos, tendría un programa de media hora a las 5 de la tarde.

“Me puse hablar de mi experiencia, de Dios y de la salud financiera”.

Hoy en día Educación Financiera con Mauricio Cárdenas se transmite en 16 emisoras de Estados Unidos durante una hora de lunes a viernes.

“Llevamos tres años y medio con el programa, y recibimos llamadas de todas partes del país”.

Mauricio Cárdenas también da pláticas y talleres sobre educación financiera. (Cortesía Mauricio Cárdenas)

Mauricio también creó en 2019 la empresa Mauricio Cárdenas Financial especializada en seguros de vida, sistemas de ahorro e inversión, planeación de la universidad, becas, pago rápido de deudas, ayudas a pequeños negocios, entre otras herramientas financieras.

“Ayudamos a comprar casa, a ahorrar para la universidad, a pagar las deudas, a planear el retiro, y en la compra de seguros de vida. Hemos apoyado a mucha gente; y me he convertido en el agente número uno en seguros de vida del país”.

Lo que es más, Mauricio da empleo a 23 personas en su empresa.

Durante estos años la necesidad principal que ha detectado en la comunidad latina es la falta de educación financiera.

“Somos buenos para ahorrar, pero no sabemos dónde poner el dinero para que nos pague un interés compuesto (interés sobre interés). Un banco solo te paga un interés simple”.

Así que su mejor consejo es poner el dinero donde más gane.

Dijo que otra necesidad muy sentida en la comunidad latina es que no planeamos la jubilación.

“No pensamos de qué voy a vivir cuando los años nos caigan encima y ya no podamos trabajar. Por eso entre más temprano planeemos el retiro, mejor”.

Dijo que además debemos considerar comprar una propiedad. No es tan difícil, dijo, como se cree porque el downpayment (enganche) puede ser hasta el 3.5% del valor del inmueble.

“Para eso necesitamos educación financiera, saber asesorarnos y buscar el mejor plan de retiro”.

Un consejo clave del reportero convertido en educador financiero, es hacer un presupuesto.

“Podemos empezar a bajarle a los tacos en la calle y ahorrarnos $300. El presupuesto es muy importante para ver cuánto nos entra y sale. Si no controlamos el manejo del dinero, nunca vamos a hacer nada. Tenemos que cuidar lo que ganamos”.

Su experiencia lo llevó a escribir un libro que ya está a la venta, titulado “La salud de tu bolsillo, lecciones financieras de la pandemia”.

Y su mejor recomendación para invertir el dinero son los seguros de vida. “Yo tenía $100,000 y los metí a un seguro de vida que me da un bono al final del año, y me sirvió de apalancamiento para comprar dos casas en la Florida, y no me quedé sin dinero”.

Para conocer más de Mauricio Cárdenas, visita su página: Mauricio Cárdenas Financial. En redes sociales lo encuentras como @mauriciocárdenasoficial.

También ofrece pláticas y talleres de educación financiera a las que ha llamado “Cafecito Financiero”.