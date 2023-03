Dulce María posa muy sensual usando un enterizo negro de profundo escote

Dulce María recurrió a sus historias de Instagram para publicar una foto en la que aparece muy sensual y que encantó a sus fans. Para la ocasión ella optó por usar un enterizo negro de profundo escote que remarcó su cintura, posando como toda una modelo.

A la artista de 38 años le encanta tomarse selfies, y hace algunos días complació a sus más de 11 millones de seguidores en esa red social con imágenes en blanco y negro que la muestran en su camerino antes de iniciar su jornada de grabaciones en “Pienso en ti”, la telenovela que protagoniza y en la que ha podido combinar sus dos pasiones: la actuación y la música. View this post on Instagram A post shared by Dulce Maria (@dulcemaria)

En un video Dulce María agradeció al público la aceptación a la telenovela, que en tan sólo unos días ha obtenido un gran éxito en México. Ella también se ha mostrado entusiasmada por la gira que marca el reencuentro con sus compañeros del grupo RBD, y que comenzará el 25 de agosto en El Paso, Texas. View this post on Instagram A post shared by Dulce Maria (@dulcemaria)

