En microbikini estampado Bárbara de Regil se luce de espaldas al manejar un yate

Bárbara de Regil emocionó a sus seguidores en Instagram al compartir una fotografía en la que lució al máximo sus curvas mientras manejaba un yate durante su reciente viaje a Honduras. Ella posó de espaldas mientras contemplaba el mar, usando un colorido microbikini.

La actriz mexicana dio la bienvenida a la primavera con una colección de imágenes que la muestran en varios momentos captados durante el fin de semana, y no podía dejar de lucir su imponente físico, resultado de muchas horas de ejercicio: “Lo que pudo ser un domingo lleno de quejas se convirtió en un domingo increíble ❤️🌈🌊 qué nos pusimos ? ACTITUD y buen humor !” View this post on Instagram A post shared by BARBARA DE REGIL SCHOENWALD 🤍 FIT (@barbaraderegil)

No podía faltar un video en el que Bárbara mostrara una de sus rutinas -en este caso para fortalecer los glúteos-, y a pesar de estar de vacaciones ella no olvida ponerse en forma. En el clip ella aparece en el gimnasio usando todo tipo de pesas y ligas. View this post on Instagram A post shared by BARBARA DE REGIL SCHOENWALD 🤍 FIT (@barbaraderegil)

