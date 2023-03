En microbikini azul Bárbara de Regil se mete a una tina llena de hielo

Además de ponerse en forma diariamente Bárbara de Regil se somete a diversos tratamientos para lucir espectacular, y ahora, a través de sus historias de Instagram, compartió una fotografía en la que aparece usando un microbikini azul y dentro de una tina mientras se da un baño de agua helada, con el fin de que sus músculos y tendones se recuperen tras sus intensas rutinas de ejercicios.

Los resultados en el cuerpo de la actriz son evidentes en otra una foto que compartió en esa red social y que la muestra tomando el sol, al mismo tiempo que presume su abdomen de acero. El mensaje positivo que escribió junto a esa imagen fue: “AMATE y Respétate lo suficiente como para alejarte de lo que ya no te sirve, ni te hace crecer, ni te hace feliz . Abre tu mente 🧠 Yo primero ❤️ Mi paz primero ❤️”

Bárbara también se ejercita en compañía de su hija Mar, y en un clip ambas aparecen en el gimnasio mientras intentan mantener una pose acrobática, con el fin de ejercitar sus piernas y su abdomen. No lo lograron del todo, pero en vez de mostrarse frustradas se rieron mucho. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

