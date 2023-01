Bárbara de Regil presume su tonificada silueta mientras se ejercita con minibikini rosa

Bárabara de Regil demostró una vez más que la tiene sin cuidado lo que se diga de ella y como muestra la serie de videos en los que aparece luciendo su escultural silueta en bikini y desde el gimnasio con ajustada ropa deportiva.

Aunque saltó a la fama por su talento como actriz, la protagonista de la serie ‘Rosario Tijeras’ también ha logrado aprovechar su popularidad en redes sociales, llegándose a convertir en una de las influencer más elogiadas por la espectacular silueta que ha logrado tras varios años de entrega, disciplina y pasión por el mundo fitness.

Sin embargo, también ha sido víctima de constantes críticas no solo por compartir consejos para lograr una figura de infarto, pues recientemente enfrentó un nuevo escándalo al ser señalada por sus compañeros de la telenovela ‘Cabo’, quienes la tacharon de racista, clasista, tóxica y hasta inventada.

Es por ello que tuvo que salir a defenderse de las acusaciones asegurando que solo se trata de “chismes”, pues en realidad todo depende de quién cuente la historia.

“Yo no soy moneda de oro y siempre soy yo misma. No me gusta quedar bien con nadie que no me vibre”, respondió en las historias de Instagram, donde agregó que no siempre logra compaginar con sus colegas, pues “no todos hacen ejercicio, no todos toman tan en serio la actuación, no todos consumen drogas”, y aunque ella no las consume, prefiere juntarse únicamente con aquellos que tiene cosas en común “ya si los demás hablan mal, ni modo”.

Pese a los escándalos en los que se ha visto envuelta, Bárbara de Regil también utiliza sus redes sociales para presumir su escultural silueta, siendo una de las más recientes la recopilación de imágenes que compartió en TikTok con las que terminó presumiendo su ejercitada silueta mientras se divierte bailando y disfrutando una de sus más grandes pasiones: los exigentes entrenamientos.

Es por ello que se dejó ver realizando algunos ejercicios, pero en esta ocasión mientras viste un diminuto bikini rosado con el que aseguró que su vida se complementa con diversión, pero también con hábitos saludables.

Mientras que, en otro breve video presumió sus curvas por la espalda y vistiendo un conjunto deportivo de short en color gris.

“Yo cuando me veo en el espejo del gym“, fue la frase con la que acompañó las imágenes que han superado el medio millón de reproducciones. @barbara_deregil212 #gymtok #gym #shakira #motivacion #barbaraderegil #deporte #run #tiktok #proteina ♬ Angie Díaz – Chiki Trikiss✈️

