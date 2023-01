Bárbara de Regil canta a ritmo de Shakira mientras luce provocativo traje de baño de animal print

Bárbara de Regil continúa disfrutando el éxito de la telenovela de TelevisaUnivision ‘Cabo’ que actualmente protagoniza junto a Matías Novoa, pero esto no ha impedido que se luzca dentro de las redes sociales en atrevidas imágenes que retratan a la perfección el espectacular físico que ha logrado tras varios años de entrenamiento, por lo que una vez más presumió ante millones de seguidores su silueta con un atrevido traje de baño de animal print.

La actriz no solo es reconocida por sus apariciones en exitosas series, telenovelas y películas que protagoniza, pues al mismo tiempo se ha dedicado a sacar provecho de su pasión por el mundo fitness convirtiéndose en una influencer y modelo a seguir para algunas mujeres que admiran su disciplina, motivo por el cual comparte algunos secretos para lucir un cuerpo de infarto con ayuda de exigentes rutinas de ejercicio y un estilo de vida saludable.

Sin embargo, la belleza que la caracteriza también ha provocado que sea reconocida como una de las celebridades más sensuales dentro de las redes sociales, donde comparte seductoras imágenes en las que aparece posando con bikinis pequeñitos y conjuntos deportivos ultra ceñidos que resaltan al máximo su silueta.

Así fue como en una de sus más recientes publicaciones dentro de su cuenta de TikTok, la estrella de televisión apareció en un breve video exhibiendo su torneada silueta con un traje de baño de tiro alto y estampado animal que impactó a sus fans, pues además de recibir una lluvia de cumplidos superó las 40 mil reacciones en forma de corazón.

Aunque aparece ante la cámara unos cuantos segundos mientras se escucha de fondo el tema “Bzrp Music Sessions, Vol. 53” de Shakira y Bizarrap, el fragmento se ha reproducido cerca de medio millón de ocasiones, lo que confirma una vez más que es una de las consentidas del público.

Esta misma prenda de animal print fue presumida días antes, pero a través de su perfil oficial de Instagram en donde apareció en la cocina mientras prepara una bebida con proteína, ocasión en la que nuevamente dejó ver algunos detalles del provocativo bañador, pues mientras incorpora todos los ingredientes del batido, también expuso su silueta de frente, perfil y espaldas a la cámara. View this post on Instagram A post shared by BARBARA DE REGIL SCHOENWALD (@barbaraderegil)

