Bárbara de Regil finalmente reveló su ‘receta secreta’ para unos glúteos tonificados

Uno de las pasiones de Bárbara de Regil es la vida fitness y hábitos saludables, hecho que la ha llevado a motivar a sus fanáticos a cuidar de su salud. Por esta razón, la actriz finalmente decidió destapar uno de sus secretos más preciados: su intensa rutina de ejercicios y tips de alimentación que la hacen mantener una figura envidiable.

Fue desde su perfil oficial en Instagram que la protagonista del melodrama ‘Cabo’ optó por compartir la ‘receta secreta’ para mantener unos glúteos de infarto.

La esperada combinación fue revelada a través de una historia de Instagram que tituló: “Testimonio: Cómo le hago para crecer mis pompis”. Acto seguido, Bárbara de Regil enlistó el paso a paso para obtener un resultado efectivo.

Bárbara de Regil vía Instagram. pic.twitter.com/UbUzNwWCY4 — Miss News (@MissNews5) January 11, 2023

Ejercicio hipertrofia (ejercicio con peso). Carbohidratos (camote, papa, arroz, tortillas de maíz, frijoles). Proteínas (pollo, huevo, salmón, carne, pescado). Proteína en polvo (me ayuda con antojos, a no mal pasarme en las mañanas, como colación, también antes y después de entrenar). Frutas (no dejo de alimentarme saludable – zanahorias, plátano, espinacas, nopal, melón, papaya, frutos rojos).

Como tip extra, De Regil apuntó que las horas de descanso son primordiales. Ella puntualizó que duerme de 7 a 9 horas diarias, como mínimo. View this post on Instagram A post shared by BARBARA DE REGIL SCHOENWALD (@barbaraderegil) Cabe recalcar que es a través de su cuenta de Instagram que la actriz se ha dado a la tarea de mostrar los resultados de impacto que ha traído consigo su lista de hábitos saludables.

Te puede interesar:

• Bárbara de Regil tiene un cambio radical de look

• Bárbara de Regil recuerda sus mejores momentos del 2022 luciendo cuerpazo con mínimos bikinis

• En ceñidos leggings Bárbara de Regil luce su retaguardia al ejercitarse en la escaladora