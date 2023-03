Hombre demanda a su mujer por ocultarle premio de la lotería y luego cambiarlo por un amante

Los premios de la lotería son muy deseados por la mayoría de la gente, pero a veces pueden traer ciertos inconvenientes para personas relacionadas con ellos, como le sucedido a un hombre tailandés que fue abandonado después de que su mujer se ganó un premio.

De acuerdo con el medio local The Thaiger, un tailandés pidió ayuda a un conocido abogado para presentar una demanda contra su mujer tras acusarla de haberle ocultado un premio de lotería de 12 millones de baht ($348 mil dólares).

En el otro frente, la mujer insiste en que rompió con su marido varios años antes de llevarse la ganancia y volver a casarse. Él afirma que no tenía ni idea de la ruptura.

El hombre de 47 años llamado Narin, se acercó al abogado Narong Kaewphet para presentar una demanda contra su mujer. Reveló que se casó con su mujer, Chaweewan, de 43 años, hace 20 años en la provincia isaaní de Chaiyaphum y que tiene tres hijas con ella.

Narin explicó que 2014 él y su familia decidieron trasladarse a Corea del Sur en 2014 para poder ganar más dinero y pagar una deuda de más de 2 millones de baht que tenían ese momento, pero después de un tiempo su esposa e hijas regresaron a Tailandia y él se quedó en el otro país.

El hombre despechado se enteró más tarde por sus hijas de que Chaweewan se había llevado 12 millones de baht en la lotería pero se lo había ocultado. Intentó ponerse en contacto con su mujer, pero ella le ignoró.

Narin decidió volver a Tailandia el 3 de marzo para enfrentarse a Chaweewan, pero descubrió que se había casado con su nuevo amante, un agente de policía, el 25 de febrero.

“Me quedé como piedra y no sabía qué hacer. Estoy decepcionado. No esperaba que mi mujer, que llevaba 20 años conmigo, me hiciera esto. Sólo me quedaban $60,000 baht en mi cuenta bancaria porque le daba dinero todos los meses. Quiero pedir justicia y el dinero que merezco”.

La versión de la mujer

Chaweewan, por su parte, denunció a Narin por difamación. Insiste en que no ocultó el premio a Narin. Afirmó que Narin la llamó por teléfono para romper con ella hace varios años y que sus vecinos lo sabían. También afirmó que Narin nunca le envió tanto dinero a las cuentas bancarias de sus hijas.

El abogado, Ronnarong, explicó que, incluso sin un certificado oficial de matrimonio, Narin tiene derecho al dinero si su relación era clara y estaba reconocida por familiares y amigos. Los bienes que ganen durante su relación deben repartirse cuando se separen o divorcien.

El caso está siendo investigado por la policía y otros departamentos relacionados.

