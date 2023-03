Shohei Ohtani poncha a Mike Trout y Japón es el rey del béisbol mundial otra vez

La Selección de Japón venció 3-2 a Estados Unidos y consiguió alzar su tercer trofeo del Clásico Mundial de Béisbol tras un duelo cerrado que terminó en las manos del conjunto nipón con un Shohei Ohtani que se montó en la lomita en la novena entrada y enfrentó a Jeff McNeil, Mokie Betts y Mike Trout, siendo este el último quien entregó el out número 27 compromiso por la vía del ponche.

El cotejo se terminó centrando en un duelo de poder entre compañeros de equipo y amigos, Ohtani y Trout, que se inclinó para el lado japonés tras llegar a la cuenta máxima de tres bolas y dos strikes. No obstante, la estrella asiática no tuvo miedo y lanzó un envío a 87 millas para así obligar a su rival a hacer swing y el estadounidense no pudo hacer contacto.

THE FINAL OUT.



What a moment for Shohei Ohtani and Team Japan 🇯🇵🏆 pic.twitter.com/8DdTDhkryk — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 22, 2023

Para el primer movimiento en el marcador llegó gracias al largo cuadrangular conectado por Trea Turner por el jardín izquierdo en el segundo inning, siendo así la primera rayita del compromiso, y lo que significó el quinto vuelacerca conectado por el campocorto de 29 años. U-S-TREA! U-S-TREA!



He has done it again!! 😱 USA leads 1-0! pic.twitter.com/VRW8zq8Dba— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 21, 2023

No obstante, Munetaka Murakami se encargó de igualar las acciones rápidamente. El nipón conectó la bola y la depositó entre los jardines derecho y central para colocar el empate en el pizarrón en el LoanDepot Park de Miami.

Posteriormente, en la misma entrada Lars Nootbaar conectó un rodado con bases llenas, y aunque él fue out, impulsó a Kazuma Okamoto para así mover el marcador nuevamente y colocarlo 2-1 a favor de Japón.

A quick answer from Japan!



Munetaka Murakami solo homer to tie this thing up! 🇯🇵 pic.twitter.com/8CJJsoe1M2— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 21, 2023

Además, en la baja de la cuarta entrada Kazuma Okamoto le dijo ‘sayonara’ a la pelota entre los jardines izquierdo y central para así darle una rayita más de comodidad al equipo nipón y que también significó su segundo batazo de vuelta completa en el Clásico Mundial de Béisbol. 3-1 el pizarrón. That ball is GONE!



Kazuma Okamoto with a solo homer and Japan extends their lead over USA!



📺: WBC on FS1 pic.twitter.com/65dlDyM69Z— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 22, 2023

Luego, tras muchas entradas sin jugadas claras de peligro, Kyle Schwarber encontró varios envíos consecutivos que conectó cerca del poste de cuadrangular, y tras 10 picheos, el bateador designado logró hacer los ajustes necesarios para así sacar la bola por los lados del jardín derecho para así ajustar el marcador 3-2. BOOM 💥



Schwarber sends one 436 ft to the second deck 💪🇺🇸 pic.twitter.com/2koxy5dmgz— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 22, 2023

