Pese a otra enorme actuación de Randy Arozarena, México no pudo ante Japón y quedó eliminado del Clásico Mundial en la última entrada

La Selección de Japón venció 6-5 a México tras reaccionar en las últimas tres entradas del compromiso y así eliminó al equipo azteca para llegar a la gran final del Clásico Mundial de Béisbol, dónde jugará ante Estados Unidos, siendo Munetaka Murakami quien dio la estocada final en la novena entrada.

El compromiso inició con un duelo de lanzadores cerrado y todo esto fue gracias a la labor de Patrick Sandoval, lanzador mexicano que se encargó de dominar a los nipones, algo que le valió para obtener seis ponches y recibir cuatro hits en cuatro innings y un tercio de labor.

Por otro lado, Roki Sasaki mantuvo dominado a todo el equipo mexicano, hasta que llegó Luis Urías en el cuarto para conectar la bola y la sacarla del parque para así impulsar a Rowdy Tellez e Isaac Paredes y colocar el pizarrón 3-0 a favor de la selección mexicana.

IT'S GONE!! Luis Urias 3-run shot 💪🇲🇽



📺: WBC on FS1 pic.twitter.com/FUTLyWKdnU — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 21, 2023

En la quinta, Randy Arozarena se encargó de defender la diferencia para que México mantuviese la diferencia en el partido. La primera jugada destacable del jardinero llegó al momento de atrapar la bola que se iba de cuadrangular y lo que hubiese significado la primera carrera del equipo nipón.

Además, el mismo elemento que representa al cuadro mexicano se volvió a lucir en la misma entrada. En la segunda jugada que hizo hablar a todos por las redes sociales, Arozarena tuvo que recorrer el campo hasta lo más profundo para así atrapar la bola y culminar el inning, ese en donde Japón estaba atacando con tres hombres en bases, pero en el que no pudo mover el marcador. Another Randy catch at the wall followed by a ball launch into the crowd 💪😅



Highly doubt there is another human out there having as much fun as this man. pic.twitter.com/Do53zm9Wer— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 21, 2023

Sin embargo, la historia cambió y en la séptima entrada, cuando Japón logró igualar las acciones con un largo cuadrangular por el jardín derecho de Masataka Yoshida, quien trajo al plato a Kensuke Kondoh y Shohei Ohtani para así igualar las acciones 3-3. ARE YOU KIDDING ME!?!?!? JAPAN HAS TIED IT! JAPAN HAS TIED IT! 😱😱😱😱 pic.twitter.com/FphAIemKZZ— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 21, 2023

Pero esta igualdad poco tiempo estuvo en la pizarra, pues Arozarena conectó un doble iniciando el octavo, para luego llegar al plato con un extrabase conectado por Alex Verdugo, colocando así las acciones nuevamente a favor de México 4-3.

Aunque esto no quedó acá, pues posteriormente Jarren Duran ingresó al terreno por Verdugo y con una hit de Issac Paredes logró ingresar al plato. No obstante, en la misma jugada Joey Meneses intentó llegar a la registradora y terminó entregando el último out de la entrada, dejando así el pizarrón 5-3. AND JUST LIKE THAT MEXICO IS BACK IN FRONT!!



Alex Verdugo with the CLUTCH hit in the 8th!! pic.twitter.com/SUOpQ708hz— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 21, 2023

Aunque así como lo hizo México, Japón también respondió rápidamente. Para lograr mover el marcador, Hotaka Yamakawa entregó el segundo out del inning al sacrificarse con un elevado que controló Arozarena, pero aun así el jardinero no pudo evitar la llegada de Takumu Nakano desde la tercera base.

Sin embargo, la defensiva mexicana logró extinguir el peligro con un gran ponche ejecutado por Gerardo Reyes ante Kensuke Kondoh quien vio como la pelota pasó y se quedó clavado sin ningún tipo de respuesta. Japan makes it a one run game 🇯🇵👀



📺: WBC on FS1 pic.twitter.com/bnqMP0qf3c— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 21, 2023

No obstante, Japón no bajó los brazos y dejó en el terreno a México 6-5 luego de un batazo conectado por Munetaka Murakami quien trajo las carreras necesarias para sentenciar el juego, en los pies de Shohei Ohtani y Ukyo Shuto para así dejar fuera del Clásico Mundial de Béisbol a una selección azteca que igualmente hizo un papel digno de respetar. JAPAN WALKS IT OFF! JAPAN WALKS IT OFF! 🇯🇵🇯🇵🇯🇵 pic.twitter.com/K5VBlpIyTC— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 21, 2023

