Esta es la razón por la que la boda de Lele Pons y Guaynaa estuvo a punto de cancelarse

Lele Pons y Guaynaa han vuelto a la rutina luego de una lujosa luna de miel en Dubai, y uno de sus primeros compromisos incluyó una entrevista en la que la feliz pareja reveló varios detalles de su comentado enlace matrimonial, incluyendo la razón por la que casi lo cancelan. ¡Sigue leyendo para enterarte!

Fue el pasado 4 de marzo cuando la influencer y el cantante se juraron amor eterno frente a amigos, familiares y decenas de celebridades en una conmovedora ceremonia. No obstante, para sorpresa de muchos, este evento estuvo a punto de ser cancelado por culpa del famoso.

En una entrevista con ‘El Gordo y la Flaca’, Lele Pons y Guaynaa confesaron que una fuerte afección estomacal casi propicia la cancelación de su gran día.

“Había comido algo horrible, él me dijo, ¿qué pasa si no nos casamos mañana? y yo, pues no nos casemos y ya, la salud es más importante”, detalló la creadora de contenido dentro del podcast del programa.

Afortunadamente, el intérprete de famosos temas como “Se te nota”, “Perreo Intenso y “Rebota” presentó mejoría durante la mañana del 4 de marzo, lo que provocó que su enlace matrimonial se llevara sin contratiempos.

De hecho, la boda de Lele Pons y Guaynaa se volvió todo un hit en redes sociales gracias al contenido que los asistentes compartieron en plataformas como Twitter e Instagram. Uno de los hechos que más dio de qué hablar fue la amplia lista de celebridades que acudieron a la recepción.

Se trató de cantantes como Chayanne, Camila Cabello, Becky G, Natti Natasha, Mau y Ricky, Paris Hilton y Kimberly Loaiza, por mencionar algunos.

