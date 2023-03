Lele Pons y Guaynaa: Amor, álbum, show juntos y ¡todo lo deciden jugando a ‘piedra, papel o tijera’!

Lele Pons y Guaynaa: Amor, álbum y show juntos y ¡todo lo deciden jugando a ‘piedra, papel o tijera’!… Sí, eso nos lo confesaron en una entrevista en donde no dejaron nada sin contar, sinceros, cómplices y muy, pero muy divertidos.

Recién llegados de su Luna de Miel en Dubai, Lele y Guaynaa son una pareja tan feliz, y enamorada como real, por eso de que supieron lo qué era sentirse rechazado el uno por el otro, y verse en sus peores fachas y versiones. Así nos lo cuentan a continuación, mientras estrenan ‘Abajito’, el primer tema de ‘Capitulaciones’ el disco de 12 canciones que lanzan juntos con una colaboración que aún no revelan.

Lele Pons y Guaynaa se escaparon de luna de miel a Dubai.

-No triunfó el amor, triunfó Guaynaa, triunfaste.

Guaynaa: Triunfamos en la vida son así gracias a Dios, mira para allá clase de belleza jale yo pa´acá.

Lele Pons: Yo tengo un príncipe.

-¿Te costó mucho que te convenciera, Lele?

Lele Pons: Sí él tardó, tardó 1 año para que me enamorara de él, pero ya era tarde cuando pasó.

Guaynaa: Eso fue fácil, eso fue un barbeque y 2 Coca Cola de dieta y listo (risas)… Fue una historia bien particular, pero si no hubiesen pasado las cosas como pasaron, no hubiéramos estado aquí.

Lele Pons: Él se enamoró de mí, yo no estaba buscando una relación en ese momento, él me dijo… ¿Qué me dijiste tú?… Mi amor, te amo y bebé.

Guaynaa: No, yo le dije: “Me gustas” … Y me dijo, ‘Ay, gracias” …

Lele Pons: Y le dije gracias, y después de ahí él se fue, lo rechacé y después se fue.

-Y te bloqueó él

Lele Pons: Sí, exactamente… Cuando mis amigas me dijeron: “¿Lo extrañas?” … “No, no lo extraño” … Y llegó un punto, cuando hicimos “Se Te Nota”, que dije: “Cónchale, de verdad me gusta él, me estoy enamorando”, y pasaron momentos bonitos con él, y me estaba enamorando, y ahí yo dije, “No o sea, él está todavía bravo conmigo, pero yo tengo que mostrarle, tengo que tratar, vale la pena luchar por alguien como él”… Eso te puedo decir, vale la pena. Lo decía todo el tiempo porque mira lo que tengo yo ahora al lado mío.

–Una vez que ella cayó rendida a tus pies, ¿tú te vengaste o tu dijiste: “Está bien”?

Guaynaa: No, pasaron varias cosas, pasó un tiempo porque, obviamente, yo ya me había movido, había continuado con mi camino de vida, pero no, después volví y le di la oportunidad.

Lele Pons: Yo creo que me diste la oportunidad por todo lo que pasó, por todo lo que hice, y dijo: “Tú crees que yo no veo todo lo que tú has hecho, Lele, y por eso me gustas”.

Lele Pons y Guaynaa. Foto: En Positivo Business Entertaiment

-¿Qué fue eso que hizo que te hizo decir: “Wow sí hizo esto, ya está”?

Guaynaa: No, yo te diría que fue más la consistencia, de una cosa tras otra, realmente mostrar que le interesaba estar en una relación.

Lele Pons: Sí, porque uno se va, él me rechazó o sea tú estabas bravo conmigo, y tú no me parabas bola, yo dije: “En vez de decir ¿sabes qué? me voy a ir”, yo trataba de, pero él nada, entonces cuando yo decidí…

Guaynaa: Y ella se dio por vencida.

Lele Pons: Sí

Guaynaa: Un verano acá, ella se dio por vencida, y se mudó a Los Ángeles.

Lele Pons: Sí ya no quería.

Guaynaa: Frustrada, llorando, bien triste porque no lo logró, estuvo 2 meses acá, y cuando estuvo en Los Ángeles, a mí me salido un vuelo para Los Ángeles y ahí le dije: “Estoy en la ciudad, ¿vamos a cenar?”.

Lele Pons: Y ahí fue, yo ya me había rendido, yo dije: “No puedo con él o sea no puedo, entonces no me quiere” … Y ya, y me fui y después el volvió.

Lele Pons y Guaynaa. Foto: En Positivo Business Entertaiment

-La lección es que ante el amor uno nunca debe rendirse…

Lele Pons: No, no.

Guaynaa: No, no.

-Cuando uno sabe que es el amor, uno debe de luchar.

Lele Pons: Eso es lo que pienso yo, sea mujer o hombre.

Guaynaa: Como dicen en dominicana, hubo que armarle su lío.

-Además conocieron, antes de casarse, eso de ‘en la enfermedad y en la salud’…

Lele Pons: Sí, que nos pasó de todo porque él tuvo el accidente, yo lo de apendicitis.

-Se conocen hasta en sus peores partes

Guaynaa: En las peores partes…

-Así y todo, se enamora y ahora hacen un disco juntos…

Lele Pons: Sí.

Guaynaa: Y ahora hacemos un disco juntos que se llama Capitulaciones, es un álbum de 12 canciones que viene por ahí, ¿algo más que quieras añadir?

Lele Pons: Y viene otro proyecto, pero no puedo decir más nada de eso.

–Anticipa algo, ¿de qué se trata?

Lele Pons: De un show

–¿Juntos?

Lele Pons: Sí

Guaynaa: Sí juntitos.

-¿Cómo es esto de vivir ahora todo juntos, lo personal, lo laboral, disco, show?

Guaynaa: Es más llevadero, porque desde que nosotros no conocemos, tenemos una canción en común que se convirtió en un hit, pero realmente éramos dos carreras separadas, y toda la vida va a ser así… Tú estás en una relación con una persona, y entonces tú decides unir dos caminos totalmente distintos, con destinos totalmente separados, desde que te levantas hasta que te acuestas, solamente en el tiempo libre, que tú puedes juntarte con tu pareja…

Nosotros lo que hicimos, fue estirar este proceso de la Luna de miel, y de pasar tiempo juntos, para disfrutar un poco más lo que es la boda, porque hasta cierto punto en una ceremonia de nosotros y para nosotros, pero se torna también para el público, y tenerle sus espacios para dedicarle uno al otro más consecutivo, como un proyecto como el disco, nos pareció bastante inteligente.

Lele Pons y Guaynaa. Foto: En Positivo Business Entertaiment

-¿Y cómo es grabar juntos?

Guaynaa: Para empezar el perro de Lele es muy indisciplinado, es un desastre, Toby… Si tú piensas que yo quiero Coca-Cola en el camerino y café con leche de almendras, ese tipo es el divo pero por excelencia, entonces el que nos está grabando tiene otro perro que es más diva todavía.

Lele Pons: Y se pelean y ay no…

Guaynaa: Se pelean, y a cada rato se colaba un ladrido al micrófono.

Lele Pons: Y tú sabes que estamos cantando y escuchar( ladrido)…

Guaynaa: Entonces empezar a grabar otra vez, porque se dañó la grabación, figúrate no ahora sí lo dejábamos así había que darle espacio al perro también.

Lele Pons: Y le pusimos en a la canción.

-¿Cómo es el 24/7 de ustedes?, ¿llega un momento en que se quieren ver todo el tiempo y un momento en que no se quieren ver?

Lele Pons: Yo creo que todas las relaciones son así, a mí me gusta también extrañarlo, me gusta cuando tú te vas, yo te extraño, y tú cuando vuelves, me encanta esa emoción, es algo como que hace que nuestra relación sea más estable, porque unas veces cuando estás viviendo todo el tiempo con la misma persona, o sea yo lo vivo con él para siempre, pero todos los días viéndose…

Guaynaa: Y en el caso de nosotros, perdona que te interrumpa, en la relación de nosotros, ella es más efectiva.

Lele Pons: Detallista

Guaynaa: Soy más libélula por decirlo así, entonces esa dualidad es bastante funcional en la relación, porque ella, a lo mejor no quiere salir tanto, porque quiere estar conmigo, pero igual si se tiene que ir y tiene que salir, yo no me quedo pensando en nada, me acuesto en mi casa tranquilo, y que ella llegue, y si me necesita, me llama. Es el tipo de dinámicas que nosotros tenemos ahora.

Lele Pons: Ahora, no es que se vaya 2 meses o un mes, pero estoy diciendo como, si él se va por cuatro días está bien, está bien no tienes que estar agarrándolo ahí no.

Guaynaa: Igual si nos toca un mes o 2 meses sin vernos, ahí cojo un pasaje, y ve al otro y así.

-¿Hay reglas en este matrimonio, hay algo que no se permite o todo se permite?

Guaynaa: Yo creo que depende de la situación, reglas, las situaciones cambian…

Lele Pons: Sí hay una regla, si tú te vas a rumbear, que me llame a decir que todo está bien, eso se lo digo siempre, mándame mensaje: “Mira, estoy bien”… Porque la última vez, lo que pasó en Los Ángeles, me tiene como, uno nunca sabe lo que puede pasar, y yo confío en Guaynaa, pero no confío en las otras personas, como lo que le pasó a él.

Guaynaa: Sí porque la otra vez me monte en un Uber y un conductor borracho, freno con nosotros, y es cierto la preocupación es constante… Yo te diría que somos bastante flexibles, siempre las cosas las conversamos porque a veces, por ejemplo, las visitas a las casas, hay gente que tú no tienes problema que se queden conmigo, con Lele hablando hasta las 4 de la mañana y que yo me vaya a dormir porque son hermanos, prácticamente familia, igual hay gente que tú necesitas acostarte con tu pareja, y que se vaya o sea son situaciones distintas… Tenemos mucha flexibilidad en eso.

Lele Pons y Guaynaa. Foto: En Positivo Business Entertaiment

–Un secretito que se pueda contar, de está dupla de éxitos, laboral y personal.

Lele Pons: Personal, es que un secreto que no sabe la gente es que nosotros para tomar decisiones, juego, hacemos esto, ¡‘piedad, papel y tijera’ para todo!

Guaynaa: No para todo.

Lele Pons: Conchale! casi para todo.

Guaynaa: Para cosas como apagar la luz.

Lele Pons: Apagar la luz, ir abajo a buscar algo, cerrar la puerta, hasta hacer cosas como ¿quién va a escoger la película?, cosas de pareja, pero casi todo. Secreto laboral, que me pides consejos con las redes sociales.

Guaynaa: Sí, ella es la que corre la creatividad en mis redes sociales.

Lele Pons: Sí, yo le digo: “Bebé, postea en este momento”, y él me dice, “Te gusta esta foto, edítala”.

Guaynaa: Lo laboral, por ejemplo, desde que posteamos una foto pasa 1 hora, y ella sabe cuántos likes va a agarrar.

Lele Pons: Ah eso es experiencia de años y digo: “Ay, yo creo que esta va a agarrar esto, y está esto” …

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN VIDEO:

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS HISTORIAS:

-La boda de Lele Pons y Guaynaa estuvo repleta de lujos y famosos: desde Chayanne hasta Paris Hilton

-Chayanne se emocionó al ver a su sobrina Lele Pons vestida de novia: ¡Bailó con ella ‘Tiempo de Vals’!

-Lele Pons y Guaynaa comparten fotos de su romántica y lujosa luna de miel en Dubái