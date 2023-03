Marco Flores, vocalista de la Banda Jerez, cerró su hotel en Zacatecas ante amenazas del CJNG

Zacatecas es uno de los estados mexicanos más azotados por la violencia, pues los constantes hechos delictivos que ocurren en casi toda la entidad son noticia constantemente. Uno de los grupos criminales más peligrosos, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se ha asentado allí, causando un sinfín de tragedias. La más reciente es el cierre del hotel perteneciente a Marco Flores, vocalista de la Banda Jerez.

El también diputado federal dio a conocer mediante sus redes sociales que tomó la decisión de cerrar el hotel “La Cabrona”, ubicado en el centro del Pueblo Mágico de Jerez, debido a que los empleados fueron amenazados por personas “que dicen ser del cártel de Jalisco”.

También informó que los responsables de amenazar al personal son conocidos en el pueblo. En el escrito pidió a las personas tener cuidado al viajar a Zacatecas, no hacer “confianza”, aunque sugirió que lo mejor era no visitar el estado.

El diputado y cantante, Marco Flores, anunció el cierre de su hotel en #Jerez luego de haber recibido amenazas personas que se dicen ser parte del CJNG. Así mismo, instó a la población a no visitar #Zacatecas debido a la alta inseguridad. pic.twitter.com/q5hpHDST43 — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) March 22, 2023

Aunque en el comunicado que publicó no dio más detalles de lo sucedido, medios locales reportan que un grupo de hombres se hospedó en el hotel, pero al irse dejaron sus armas olvidadas en el lugar, por lo que se llamó a la policía para que fueran incautadas.

Sin embargo, un día volvieron al hotel y preguntaron por su armamento, al no tenerlo de vuelta como exigían, comenzaron a amenazar de muerte a los empleados, lo que llevó a Marco Flores a tomar la decisión de cerrar su negocio.

Su publicación recibió varios comentarios, entre ellos los que le preguntaban por qué no alzaba la voz ante la rampante violencia que se vive en el lugar. Por ello hizo otro post en el que dijo: “Me he pronunciado en reiteradas ocasiones para solicitar el apoyo de las autoridades federales correspondientes, para frenar la ola de delincuencia e inseguridad que vivimos en Zacatecas”.

