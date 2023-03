Anitta impone estas condiciones a sus invitados de su próximo cumpleaños

La famosa cantante Anitta está próxima a cumplir 30 años y está planificado una gran fiesta, pero exigirá a sus invitados “reglas de etiqueta”, algo que ha generado polémica en las redes sociales.

La brasileña no ha organizado una fiesta de cumpleaños desde el 2019, debido a la pandemia de covid-19.

Anitta cumplirá el 30 de marzo, la próxima semana, pero la fiesta será este viernes en Sao Paulo, aprovechando que muchos artistas internacionales estarán en la edición brasileña del festival Lollapalooza.

Como es común, la artista fue directa con lo que quiere para su fiesta y ha publicado en sus historias de Instagram las reglas que deben cumplir sus invitados:

“Reglas para mi fiesta de cumpleaños (recordando que si no le gusta, simplemente no venga):

1. No traer otro: invitado no invita y no quiero mi cumpleaños rodeada de gente que no conozco. Lo invité a usted, no a sus amigos. Si no sabe andar solito, puede quedarse en casa”.

2. No tome fotos o videos. No invité a nadie para publicar primeros planos en internet, solo para divertirse. Si quiere hacer eso busque otras fiestas que tendrán lugar durante todo el año.

3. No fastidie a los famosos y no moleste a las personas hablándoles al oído sin parar“.

Luego de realizar esta publicación, Anitta aseguró que muchos amigos y conocidos la contactaron para poder asistir con su novio o su marido.

“Hay gente que habla mal porque pongo las reglas en mi story (…) No voy a mirar más mi teléfono hasta que acabe la fiesta”, señaló la artista en un nuevo video.

Anitta también dijo que si alguien no puede ir solo “pues que contrate un terapeuta” y que, si por casualidad a alguno se le ocurre tomar una foto o hacer un video con el celular, ya avisó a seguridad para que “lo coja del brazo y lo expulse”.

