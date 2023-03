Griezmann festeja su cumpleaños en uno de los mejores momentos de su carrera

32 años cumplió el francés Antoine Griezmann, el pasado 21 de marzo, en lo que puede considerarse uno de sus mejores momentos en su carrera deportiva, además esto puede llevarse también a su vida personal, todo esto tras su regreso al Atlético de Madrid.

Para muchos, Griezmann es un jugador decisivo de La Liga actualmente y es que los números hablan por sí solos: tiene nueve goles y ocho asistencias en el campeonato.

El francés puso todo su empeño para regresar, hace año y medio, al Metropolitano, ya que no se sentía a gusto en el Barcelona y cuando tuvo la posibilidad de regresar, no lo dudó ni por un segundo.

Aunque la afición no lo recibió con los brazos abiertos, Griezmann ignoró todo y trabajó para volver a ganarse a la fanaticada.”Es como mi casa. Estoy disfrutando muchísimo y solo quiero agradecer todo el cariño que me están dando”, dijo el francés a principios de este año y desde entonces no ha bajado su rendimiento.

Antoine Griezmann ya tiene su figura de cera en París

Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, tiene su propia figura de cera en el Museo Grévin, uno los lugares más turísticos de París.

Se trata de un Griezmann ataviado con la equipación de la selección francesa, sonriente mientras hace con ambas manos su típico gesto de extender solo los dedos pulgar y meñique para mostrar que todo va bien o tras marcar un gol.

“Estoy muy contento. Es un poco raro verme así, tan bien hecho”, bromeó Griezmann en declaraciones a medios españoles junto a su figura.”Es un orgullo estar aquí”, ya que se trata de “un museo histórico en Francia”, destacó el francés en su momento.

El futbolista acudió a la presentación junto con sus padres, su esposa y sus tres hijos, estos últimos llegados con él desde España. “Estoy muy feliz de estar aquí y por eso hicimos todos el viaje”, explicó.

El jugador del Atlético de Madrid formar parte así a las aproximadamente 250 figuras de cera del museo, en el que ya hay otros futbolistas legendarios como Pelé, Zinedine Zidane, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o Kylian Mbappé.

