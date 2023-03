‘Chabelo’ tuvo su faceta musical como cantante y quería ser baterista de jazz

Xavier López perdió la vida este 25 de marzo a los 88 años y si bien se sabe de su legado como presentador y actor, Chabelo también tuvo una faceta musical e incluso deseaba convertirse en baterista de jazz.

Como cantante, el famoso interpretó diversas canciones que se convirtieron en clásicos de la música infantil en México, pues logró ganarse el cariño de generaciones enteras de niños y adultos.

“Garabato Colorado”, “Yo soy Chabelo, amigo de todos los niños”, “Adiós, Supermán”, “El Reino del Revés”, “Rehilete”, “Mamá, Mamá”, “Mamacita” y “¿Dónde está Santa Claus” son algunos de los temas que Xavier López interpretó en su carrera musical.

Xavier López tocó batería con grandes del jazz

Xavier López era un apasionado el jazz que en su juventud tuvo la oportunidad de aprender a tocar la batería y tuvo una relación cercana con Tino Contreras, un músico precursor del jazz en México durante los años cincuenta.

Fue en su libro “Mi gran amor el jazz: Vida y obra del jazzista de México”, donde el famoso contó que conoció a Chabelo por Rosa María Gallardo, la mejor amiga de la primera esposa de Chabelo, Angelita Castany.

Poco después, Xavier López le pidió a Tino en un bar, que le enseñara a tocar la batería, así que el presentador comenzó a destacar en el jazz y ganó reconocimiento.

“Él empezó siendo baterista y yo no sabía que él tocó la batería en un show mío, me lo acaban de recordar, yo no me acordaba y ya llevábamos una larga vida trabajando y conociéndonos”, agrega el músico en el texto.

