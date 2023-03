Xavier López ‘Chabelo’ tuvo dos grandes amores que marcaron su vida

Este 25 de marzo, lamentablemente se apagó la chispa del “Amigo de todos los Niños”, pero en su vida privada como Xavier López, tuvo dos relaciones amorosas muy importantes que perdurarán para siempre, se trata de Angelita Castany y Teresita Miranda.

La primera se trató de una actriz cubana que nació en 1934 y falleció en el año 2020, pero estuvo en la cúspide de su carrera en la década de los sesenta. Además de ser muy bella, compartió escenario con Celia Cruz y participó en diversas películas con papeles menores, pero no logró que su carrera despegara.

El amor con Chabelo se dio casi de inmediato, pue salieron por un corto tiempo y le propuso matrimonio, pero este duró poco y a los tres años se separaron. Si bien el presentador no dio detalles del rompimiento, durante una entrevista para El Universal, en el año 2002, Angelita dijo que “Terminó en poco tiempo no por estar jóvenes, quizá porque no hubo ni existió suficiente amor”.

Teresita Miranda y Chabelo protagonizan un amor eterno

Curiosamente, fue la propia Angelita Castany quien hizo que Teresita Miranda y Chabelo se conocieran y ésta última mujer se convirtió en el amor de su vida.

Xavier López se casó por segunda vez en 1969 y procreó tres hijos: Xavier, Oscar y Gabriel. Su segunda esposa era su portavoz y cada que había rumores sobre su estado de salud, ella los desmentía, pues estaba acostumbrada a las constantes bromas en redes sociales sobre la supuesta “inmortalidad” del presentador.

“Los medios siempre dicen que es inmortal, pues yo creo que sí es inmortal mi viejo”, dijo Teresita Miranda en una entrevista con la periodista María Luisa Valdés Doria.

Luis Miguel fue un gran admirador de Xavier López "Chabelo".



Un día se enteró que Chabelo y su esposa Teresita se encontraban en la playa, por lo que no dudó en bajar, saludar y tomarse esta foto inédita.



Gracias por compartirla, Adriana Riveramelo (@lariveramelo ) pic.twitter.com/YUYKjl5CRE — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) March 25, 2023

