Cómo tu expareja podría aumentar tus beneficios del Seguro Social en EE.UU. aun estando separados

Muchas personas divorciadas pueden obtener beneficios del Seguro Social gracias al historial laboral de un excónyuge si se cumplen ciertas condiciones.

De acuerdo con William Meyer, fundador de Social Security Solutions, un sitio web que ayuda a las personas a determinar cuándo y cómo reclamar el Seguro Social, una persona puede calificar para los beneficios según el historial laboral de su expareja si su matrimonio duró al menos 10 años.

Según detalló Meyer a CBS News, cualquier beneficio que reciba no afectará las cantidades que recibirá el ex, el cónyuge actual del ex o cualquiera de los otros ex cónyuges de la expareja.

Pero las reglas para estos beneficios dependen de si el o la expareja está vivo o muerto.

Qué pasa cuando tu expareja está viva

Si tu expareja está vivo y no se ha vuelto a casar, puedes calificar para los beneficios para cónyuges divorciados.

Este beneficio podría ser de hasta el 50% de lo que obtendría el ex en plena edad de jubilación, que actualmente se encuentra entre los 66 y 67 años.

Solo podrías obtener este beneficio de cónyuge divorciado si la cantidad es mayor de lo que has ganado en tu propio registro de trabajo, cuando presentas la solicitud.

El Seguro Social paga la mayor de las dos cantidades, no ambas. Los beneficios para los cónyuges divorciados terminan si se vuelve a casar.

Para presentar una solicitud debes tener al menos 62 años. Tu ex también debe tener al menos 62 años o recibir beneficios por discapacidad del Seguro Social.

Tomar la decisión correcta es importante porque no puedes cambiar de un beneficio de cónyuge divorciado a tu propio beneficio más tarde, incluso si el tuyo propio es finalmente mayor.

Qué pasa si tu expareja falleció

En este caso podrían aplicarse los beneficios para sobrevivientes divorciados, que es el más generoso en muchos sentidos.

El beneficio de sobreviviente divorciado puede ser de hasta el 100% de lo que estaba recibiendo tu ex y puede solicitarse a partir de los 60 años o de los 50 si se tiene alguna discapacidad elegible.

Al igual que con los beneficios para cónyuges divorciados, la cantidad se reducirá y estará sujeta a la prueba de ingresos si comienza antes de su plena edad de jubilación.

La buena noticia es que un contribuyente puede casarse de nuevo y aún recibir beneficios de sobreviviente divorciado en función del historial laboral de un ex, siempre que te hayas vuelto a casar a los 60 años o más.

Además, en esta modalidad sí se puede cambiar el beneficio de sobreviviente divorciado a su propio beneficio más adelante.

