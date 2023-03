Alrededor del 50% de los estadounidenses que se acercan a la edad de jubilación no tiene ahorros

Millones de estadounidenses que se acercan a su edad de jubilación todavía no están financieramente preparados para dar ese paso con la seguridad de pasar el resto de su vida sin preocupaciones económicas.

Según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, el 50% de las mujeres y el 47% de los hombres entre las edades de 55 y 66 años no tienen ahorros para la jubilación.

Esto sucede en medio de la inflación más alta en los últimos 40 años registrada desde el año pasado, que llevó a muchos estadounidenses a retirar sus ahorros para comprar productos básicos o pagar el alquiler.

Justo en 2022, un número récord de estadounidenses retiró parte de los ahorros de sus planes 401(k) por dificultades financieras, una especie de salvavidas para las personas que tienen poco dinero y necesitan manejar emergencias.

La proporción de personas que tomaron retiros de sus cuentas por dificultades económicas aumentó al 2.4% el año pasado, frente al 1.9% en 2021, según la firma de servicios financieros Fidelity.

Esta situación ha hecho que los trabajadores que se encuentran cerca de la edad de jubilación deban alargar lo más posible su permanencia en la fuerza laboral; mientras que, en algunos casos, prácticamente piensan en permanecer por tiempo indefinido.

Sin embargo, la ola de despidos, que ha comenzado a extenderse en diversas áreas de la economía nacional, pone en duda su futuro profesional, por lo que, en lugar de pensar en una jubilación, los trabajadores están buscando trabajos secundarios o alternativos.

Qué opciones quedan para estas personas

No obstante, la organización sin fines de lucro AARP señaló que aún no es tarde para esos millones de estadounidenses que no han logrado los ahorros necesarios.

Eso incluye continuar trabajando, reducir el costo de vida, ahorrar cuando pueda y retrasar los beneficios del seguro social hasta los 70 años para obtener el cheque mensual más grande posible. También se deben evitar las inversiones riesgosas que crea que compensarán el tiempo perdido.

“Cuanto más altos sean los rendimientos prometidos, más querrás hacer en la investigación real antes de poner tu dinero en algo así”, dijo David John, asesor principal de políticas del Instituto de Políticas Públicas de AARP.

Según AARP, casi 57 millones de estadounidenses trabajan para un empleador que no ofrece un plan de ahorro para la jubilación.

También te puede interesar:

– Por qué la regla del 45% de Fidelity podría ser una opción para los ahorros de jubilación

– La generación de baby boomers heredaría $53 billones de dólares a la próxima generación en EE.UU.

– 4 formas para preparar tus finanzas ante la incertidumbre económica en 2023