El mexicano olvidado en España, ¿qué pasará con Marcelo Flores?

Marcelo Flores deslumbró al fútbol mexicano con sus participaciones con las categorías inferiores de El Tri. El talento del azteca le ha permitido mantenerse en Inglaterra con el Arsenal. Pero a sus 19 años, Flores fue cedido al Real Oviedo para continuar ganando experiencia y aumentando su nivel, sin embargo, el resultado no ha sido el esperado.

En junio de 2022 se oficializó la cesión de Flores al Real Oviedo. La intención principal era que el azteca ganara mucha más experiencia y regularidad en el fútbol español. No está de más mencionar que el “Chelo” jugaba en las categorías inferiores del Arsenal.

Pero el desarrollo de Marcelo Flores no ha sido el esperado. El mexicano ha jugado 15 partidos en la temporada. A pesar de que a priori es una muy buena cifra, la cantidad de partidos no es proporcional con los minutos de juego. El “Chelo” solo ha jugado poco más de 680 minutos ( más de 7 partidos completos).

¿Qué pasará con Marcelo Flores?

La falta de oportunidades de Marcelo Flores no habría sido del agrado para la directiva del Arsenal. Muchas veces se especuló con su regreso al conjunto Gunner, pero todo parece indicar que cumplirá el tiempo de cesión establecido en su contrato (hasta junio de 2023).

A pesar de este resbalón en la carrera del “Chelo”, el Arsenal estuvo dispuesto a extender el contrato del joven futbolista de 19 años. El plan del conjunto inglés sería mantener a Marcelo Flores un par de años más. El mediocampista mexicano formará parte del conjunto inglés hasta 2025. Arsenal have triggered the option in the contract of Marcelo Flores to extend the deal until June 2025, as @sr_collings has reported ⚪️🔴🇲🇽 #AFC



Arsenal already did the same with Charlie Patino, both considered part of future project. pic.twitter.com/SaecZBU4JP— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 17, 2023

