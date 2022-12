Marcelo Flores, la joya del Arsenal de Inglaterra que podría llegar a la Liga MX

Marcelo Flores no ha podido establecerse dentro del fútbol europeo. El “Chelo” dejó las categorías juveniles del Arsenal para buscar una mayor experiencia en el primer equipo del Real Oviedo de España. Sin embargo, el club parece no contar con el mexicano. Esta noticia habría trascendido y el azteca estaría en el radar de un club de la Liga MX.

El mediocampista de 19 años de edad ha jugado 12 partidos en la temporada. Durante esa cantidad de encuentros, Flores solo ha podido entregar una asistencia. En este sentido, la paciencia de los directivos del Real Oviedo habría llegado a su fin.

Marcelo Flores’ first assist for Real Oviedo! pic.twitter.com/yKW2JvDsNY — MexNexGen (@MexNexGen2) October 29, 2022

No está de más mencionar que el dueño de la ficha de Flores sigue siendo el Arsenal de Inglaterra. La cesión del “Chelo” al Real Oviedo culminaría en junio de 2023. Pero ese vínculo podría acabar antes de lo esperado.

Marcelo Flores a México

Entre las opciones para el futuro de la carrera del “Chelo” destaca la posible contratación del Club León, conjunto mexicano que acaba de romper el mercado con la adquisición de Nicolás Larcamón para el banquillo.

Por otra parte, no está de más recordar que el Grupo Pachuca tiene sus manos metidas en el Real Oviedo de España. Bajo estas circunstancias no suena descabellado que se faciliten las transacciones para que Marcelo Flores pueda llegar a la renovación estructural del conjunto “Esmeralda”. Marcelo Flores 🇲🇽 looking real good in his first action with Real Oviedo 🇪🇸.



Trying not to get too hyped but…eff that, Flores is scoring 20 goals this season in La Liga right @Ruboflores ?! 👀



pic.twitter.com/zSYC9rgpy9— CABRA FC 🐐 (@cabrafutbol) July 28, 2022

