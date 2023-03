Horóscopo de hoy de Nana Calistar 25 de marzo de 2023

ARIES

Deja que la vida siga su rumbo y tu céntrate en consolidar tus sueños y metas sin tener que dar explicaciones a nadie ni deteniéndote en tu camino. La vida te compensará de cosas maravillosas y te devolverá lo que antes no te dio. Sueños premonitorios que te van a indicar situaciones que están por suceder, no maldigas a nadie pues dichas maldiciones retornan a ti multiplicadas por tres. No te detengas en nada, que ya nada te afecte ni te haga daño, tienes el poder en ti y lograrás cuanto te propongas si sabes utilizar tu tiempo y energía. Es importante que seas fuerte para una situación que ocurrirá en próximos días con una amistad o un familiar. Pon atención a tus sueños te mostrarán el camino correcto hacia donde debes dirigirte, pero sin perder el objetivo de tu vida que es cumplir metas y sueños. Se viene un viaje pronto a lugar de playa donde te la pasarás a toda madre con amistades.

TAURO

Ten mucho cuidado con la manera en que te expresas de una amistad pues podrías cometer una indiscreción y lastimar a una persona que es muy importante para ti. Accidente en auto color rojo, cuidado con viajes de último momento. Momento de poner las cosas en claro con una persona, no te hagas ideas absurdas ni piensas tan negativamente pues atraes dicha negatividad. Andas manejando una astralidad complicada pues tu carácter tan cambiante podría estar arruinando mucho tu vida y tus planes. Te viene un cambio en el área de los Amistad sale con su domingo siete. No lleves una vida tan a prisa o llena de excesos o de lo contrario podrías encaminarte por un camino equivocado difícil de salir. Fa miliar se enferma o caer en cama. Deja que las personas digan lo que tengan que decir no es tu pedo, recuerda que cada quien habla de lo que está hecho su corazón. negocios, mejorarás un chorro, pero debes no gastar en nada que no necesites. Una amistad andará muy pegada a ti y con interés amoroso, sabrás identificar de quien se trata en próximas fechas. Es importante que te cuides de problemas renales e inflamaciones, no comas tantas harinas o azucares refinados, ahí está la clave.

GÉMINIS

Ten cuidado con ciertas personas que te rodean pues podrían meterte en problemas debido a chismes o envidias. No es momento de amargarte por situaciones o cosas que tienen solución. Grandes cambios se avecinan a tu vida, entre ellos un compromiso o formalidad de algo, si tienes pareja podrían dar un paso muy importante, o le aflojas o te comprometes así que la decisión va a estar en tus manos. Ya no temas a cambios y materializa cada una de tus sueños o metas, estas en la mejor etapa que todo rinda frutos, te viene un dinerito extra que te va a caer de lo mejor, aprende a no mal gastarlo. Podrías enterarte de chisme nada agradable, ni te estreses recuerda que por algo pasan las cosas, te va a servir para darte cuenta de unas verdades que ya sabías, pero no querías aceptar. Aprende a decir que no y a no estar para todo mundo debes de seleccionar mejor a tus amistades. Cuidado con amores de una noche y relaciones express que no te dejarán nada bueno.

CÁNCER

Deja de lamentarte de amores del pasado que no funcionaron, dale vuelta a la página. Pon en claro hacia donde te diriges y qué estás haciendo para cumplir tus metas y sueños. Oportunidad de mejorar en aspectos del área sentimental, pero tienes que ser muy inteligente para no cometer los mismos errores. Algunas veces eres muy infiel inclusive contigo pues no sabes ni lo que quieres en tu vida y por eso vienen las equivocaciones. Aprende a darte el valor que necesitas y no ponerte de oferta por nadie. Una nueva amistad podría llegar y se llevarán de lo mejor, te ayudará a soltar el buche y descansar de tantos problemas que traes en la cabeza y no has podido contar abiertamente. Viaje se cancela en próximas fechas por falta de interés de los involucrados. No te confíes en tus gastos pues podrías estar algo apretado en lo económico. Si tienes pareja es posible que haya ciertos roses a causa de celos o de mentiras piadosas que ambos se han dicho. Ponte perra en la economía porque vienen perdidas y gastos. Te vienen oportunidad de crecimiento en el área laboral pues podrían cambiarte de puesto o de salario.

LEO

Es momento que visualices el escenario que quieres para tu futuro pues si pasa por tu mente las fuerzas del universo y tu empeño podría lograr que en corto plazo se materialicen. Cuidado con persona de piel blanca dentro de la familia que podría meterte en conflictos. Tu carácter de la fregada que te cargas podría hacerte cometer grandes errores, llévate las cosas tranquilamente y no tomes decisiones a la ligera porque después te podrías arrepentir. Debes aprender a cuidar mucho tu salud porque podrías estar expuesto a infecciones. Familiar hablará mal de ti y podría poner en duda tu reputación y honorabilidad. Si tu pareja se torna exigente con una manera de actuar tuya o de comportarte ponle un alto, recuerda que cuando te conoció ya traías esa esencia que no te cambie, bastante te costó aceptarte. No te compliques los días con una persona que ni está, solo aparece cuando requiere algo de ti y mientras ni sus luces, dales la importancia a las personas que en realidad merecen y no te desvivas por quien no vale la pena.

VIRGO

Muchas oportunidades de emprender negocios, pero ponte bien perra para que no te quedes sin dinero. En el amor mejorarás muchísimo, pero debes aprender a confiar más en las personas que te hayan traicionado en el pasado no significa que vuelva a suceder, hay una persona que está interesada en ti, pero tu ni en cuenta, prefieres quedarte con la mierd**da que con quien de verdad vale la pena. No permitas que nuevos cambios en tu trabajo o en tu círculo de amistades te chingu**en tus días, date la oportunidad de enfrentar lo que venga. Ten cuidado con cambios de última hora en el amor o apresurarte a tomar decisiones. La vida premiará tu gran valor y te devolverá a manos llenas lo que te ha debido todo este tiempo. Deja de juntarte con personas huevonas que solo te jalarán a su círculo, pero de ahí en fuera no te apoyarán en nada. Si tienes pareja es momento de dar el siguiente paso, no dejen que la relación se vuelva costumbre.

LIBRA

Es posible que la vida te ponga en una situación compleja la cual te haga ver la verdadera cara de muchas de las personas que te rodean, ya deja de mendigar atención y cariño de gente pend**deja que solo busque sacarte de tu circulo de armonía y llenarte de conflictos la existencia. Viene un viaje o sabrás de familia lejana, te sentirás muy feliz. Si el amor no ha tocado tu puerta, espera un poco más, es mejor esperar al o la indicada que cometer equivocaciones. Cuidado con comentarios de tus enemigos que podrían dañarte demasiado y ponerte muy de malas. Oportunidad en el área de los dineros sobre todo con negocio que has traído en mente. Ya no dejes nada para mañana, si tienes posibilidad de hacerlo hoy. Aprende a ser más exigente contigo mismo para que puedas ver mejores resultados de lo que deseas para ti. Problemas con una persona de tu pasado que regresa nomas a joders. Cuida mucho tus piernas y pecho, podrías enfermarte de una infección en estos días. Si tu pareja se ha mostrado indiferente pon mucha atención pues una de sus amistades le ha estado metiendo cosas en la cabeza, recuerda que la comunicación siempre será lo que los ayude a mejorar.

ESCORPION

No dejes de luchar por tus metas algunas veces te desesperas que las cosas no te salgan bien a la primera, pero ten presente que la constancia es la base para lograr lo que te propongas. Recuerda que solo tienes esta vida para ser feliz así que aprovéchala al máximo y comete y todo lo que quieres y deseas. Recuerda lo que vales, no te mal gastes ni bajes tu precio pues estarás expuesto o expuesta este fin de semana a que eso suceda, vienen cambios importantes a tu vida entre ellos un movimiento de dinero que te va a beneficiar, la posibilidad de realizar un viaje o salida con familia y la llegada de una persona muy especial por medio de una fiesta o una amistad. Ya no des segundas oportunidades a quienes no las merecen ni te dejes manipular por la familia, tus decisiones te corresponden solo a ti. Es posible que tu pareja en caso de tener requiera mayor tiempo a tu lado, recuerda que si le descuidas mucho podrías cometer un grave error. Podrías sufrir una caída o accidente en cualquier momento, cuidado por donde andas. Es momento de confiar en tu capacidad de lograr lo que te de tu fregada gana. No te dejes manipular por familiares que buscarán que hagas lo que les da su shingada gana.

SAGITARIO

Andarás estresado en el área laboral hay una noticia que esperas y que nomás no se ha concretado de la manera que quisieras, recuerda que los tiempos de Dios son perfectos, no comas ansias que tendrás lo que quieren en el mejor momento y más si te ha costado luchar por eso. Cuida tus sentimientos y no los expongas demasiado a quienes te rodean pues por eso se aprovechan de ti. Cuidado con dolores en espalda a causa de problemas renales y subidas repentinas de presión arterial. Momento de un cambio de imagen, te veras perrísimas, aprende a consentirte. Si tienes pareja es posible que sientas celos por parte de una de tus amistades, date la oportunidad de explicar lo que pasa antes de cometer graves errores. Decepciones amorosas, al final te darás cuenta de que esa persona resultó ser igual o peor que las demás, ni ped**o la vida sigue así que no sigas ahí mendigando cariño ni atención, si te busca y quiere algo serio adelante, sino, no esperes que cambie de parecer. Sueños premonitorios y posibilidad de fiesta o convivio este fin de semana. Recibirás noticias de alguien muy especial de fueras.

CAPRICORNIO

Debes de ser más persuasivo con quienes te rodean para evitar que se quieran aprovechar de ti y de tu bondad. Fin de semana con muchas oportunidades de ganar en juegos de azahar, viaje que se comienza a planear. Momentos importantes se aproximan a tu vida, grandes cambios y posibilidades de crecimiento en el área de los trabajos, deja de mendigar amor y cariño por quien no lo merece, una noticia que esperas ansioso o ansiosa llegará en cualquier momento, pero no te desesperes, si no es lo que esperas ten paciencia que lo mejor llegará en el tiempo indicado. Cuidado con golpes o caídas podrías terminar en el hospital. Si una persona no quiso apostar y dar todo por ti no te agüites, quien tiene que estar en tu vida estará por las buenas y sin necesidad de forzarse y quien no que siga tu camino. Debes aprender a no quedarte con ganas de nada y a disfrutar cada momento que te brinda la vida para estar bien y ser feliz. Ponte perra en la cuestión de los dineros para que aproveches cada oportunidad que te llegue. Eres una persona bastante buena que siempre lucha por estar bien en lo económico y en lo sentimental sin embargo en estos últimos meses la vida te ha ching**ado mucho, no te des por vencido y enfrenta cada situación que venga con tu mejor cara pues entre tanto problema llegará alguien que te hará cambiar tu manera de pensar respecto al amor.

ACUARIO

Cambios y nuevas perspectivas en tu vida, comenzarás a ver un nuevo escenario muy perro que te llega en los próximos días, comprenderás el por qué no funcionó con unas personas y darás por terminados muchos de esos ciclos. Debes cuidar lo que comes pues estarás muy propenso a subir de peso. No te estanques en promesas falsas ni en cuestiones que sabes qué suele están en el aire y quedan como simples promesa y no hechos. Aprende a aprovechar todas las oportunidades que te brinda la vida en todos los sentidos porque quizás no se volverán a repetir. Deja que el mundo ruede y la vida te vuelva a sorprender. Te viene una visita inesperada y te enteras de chisme de una amistad que te dejará sacado o sacada de onda. Perdidas de objetos o dineros, ten más cuidado ahí. El día que dejes de pensar en el futuro y preocuparte más por tu presente será el día que comiences a construir tu felicidad. Amor del pasado seguirá shingue y shingue, mantente firme para que no caigas en provocaciones tontas. Ya no te permitas caer por nadie ni des pie a equivocaciones, perdonar una y otra vez a quien se la vive engañando crea solo un vicio del cual jamás lograrás salir.

PISCIS

Es posible que sientas impotencia por no poder consolidar algo que tenías en mente, pero con el paso de los días todo resultará favorablemente. Se más fuerte en ese aspecto y no caigas en esas cuestiones. Es momento de cambiar aspectos negativos por positivos porque solo de esa manera lograrás ver la luz en muchas cuestiones. No caigas en provocaciones absurdas y p3ndejas que solo te lleven a que te pierdan la confianza o creen un mal concepto de ti. Ten mucho cuidado con cambios de humor repentinos los cuales pudieran repercutir en tu familia y terminar de la shingada greña. No te adelantes a los hechos y no creas nada de lo que te dicen y menos sino lo han visto sus ojos. Momento de mucha reflexión, de poner en la mesa las cartas y ver hacia dónde te diriges y quién sí y quién no debe de seguir en tu vida, estas cargado de personas falsas interesadas y mustias que solo te buscan por un rato y después en su vida la vuelves a ver la jeta, solo cuando vuelvan a necesitar de ti. Hay amores importantes que no has logrado sacar de tu cabeza y que siguen muy presentes, deja de lastimarte tanto y trata de sanar esas heridas. Cuídate mucho de infecciones las cuales pudieran hacerte terminar en cama por varios días. Una amistad te busca para pedirte dinero prestado. Aprende de tus errores y si tienes pareja hay infidelidades de por medio o vas a encontrar algo que te va a poner bastante de malas.