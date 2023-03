Xavier López ‘Chabelo’ y ‘Polo Polo’ tuvieron una gran amistad que será eterna

Xavier López, Chabelo, fue un gran amigo de Polo Polo, quien falleció el pasado 23 de enero, poco más de dos meses después de Xavier López, quien perdió la vida este 25 de marzo.

“Qué afortunado de haber compartido tanta vida juntos. Te vamos a extrañar siempre. Un aplauso para el gran Polo Polo”, fue el mensaje que el presentador le dedicó al comediante en sus redes sociales, cuando falleció.

Chabelo le mostró a Polo Polo su cariño de manera pública en distintas ocasiones, a través de sus redes sociales e incluso en algunos programas de televisión.

Qué afortunado de haber compartido tanta vida juntos. Te vamos a extrañar siempre. Un aplauso para el gran @polo_polo 😥 — Xavier Lopez Chabelo (@chabelooficial) January 23, 2023

Reviven felicitación de ‘Chabelo’ a ‘Polo Polo’

A raíz del lamentable deceso de Xavier López, Chabelo, los internautas recordaron cuando en uno de los cumpleaños de Polo Polo, Chabelo le mandó una felicitación en el programa mexicano ‘MOJOE’.

“Polo Polo, te quiero mucho y lo sabes, te mando un abrazote muy fuerte por tu cumpleaños, me pidieron que contará uno de los chistes que tu cuentas que más me gusta, pero si lo cuento, mi papá y mi mamá me dan una golpiza porque tengo que repetir las palabrotas que tu dices, por lo cual, te admiró mucho”, dijo en aquella ocasión el presentador.

“Te mando un abrazo de todo corazón en este día de tu cumpleaños, que seas muy feliz no nada más en el día de tu cumpleaños, todos los días de tu vida, te quiero mucho, Polo’, agregó Chabelo, quien también le cantó “Las Mañanitas”.

