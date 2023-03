Caleb Plant admitió que los ‘abrazos’ a David Benavídez fueron para evitar la inminente derrota

Si bien David Benavídez no cumplió con noquear a Caleb Plant, sí lo fulminó fisicamente y se llevó la victoria por unanimidad de los jueces. El nacido en Tennessee, ante la impotencia de ver cómo se le iba la victoria, comenzó una táctica de abrazar a su rival, o es lo percibido al ver la pelea.

En declaraciones tras consumarse su derrota ante el ‘Bandera Roja’, Caleb Plant explicó por qué durante el choque bloqueó los ataques de su rival con insistentes abrazos al cuerpo, ralentizando el pleito y obligando al árbitro a intervenir.

“La estrategia pasaba por recorrer el ring cuando era necesario, abrazarlo cuando era necesario, golpearlo cuando era necesario; arriesgarnos de esa forma”, comentó Plant en entrevista para Showtime Boxing.

Si bien el boxeador de 30 años tuvo éxito en cuanto a velocidad, no pudo frente a la precisión casi quirúrgica en los golpes (principalmente el jab) de David Benavídez, apodado ahora el “Monstruo mexicano”.

Caleb Plant, cuatro años mayor que David Benavídez, no negó la superioridad de éste sobre el cuadrilátero y mostró sus respetos hacia él y la pelea como tal: “Siempre he estado en el ring contra los mejores y he demostrado que estoy en esta élite. David fue un mejor peleador y no le voy a quitar nada esta noche. Es un boxeador espectacular”.

El futuro de Plant, que ya en el pasado tuvo una oportunidad contra el campeón unificado de la categoría de peso medio Saúl ‘Canelo’ Álvarez, es incierto. Sin embargo, los objetivos de David Benavídez están muy claros: forzar un pleito contra el mexicano.

