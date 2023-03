Carlos Vela falla un penal, pero LAFC derrota a Dallas en casa

El LAFC logró un dramático triunfo de 2-1 contra Dallas FC en el Banc of California Stadium este sábado, cuando todo parecía indicar que el marcador terminaría en empate a uno.

El conjunto angelino tuvo el triunfo en sus manos desde el minuto 78, cuando el marcador se encontraba 1-1 y Carlos Vela se dispuso a cobrar un penalty; sin embargo, la puntería le falló por milímetros y el Bombardero mandó el balón al travesaño.

Contra todo pronóstico, el ánimo de los Black and Gold no decayó en los últimos minutos y se fueron con todo al ataque para intentar salvar los tres puntos en casa. Su recompensa llegó al minuto 84, apenas 6 minutos después de la pifia del mexicano, cuando Denis Bouanga recuperó un tiro de esquina casi en la banda opuesta y mandó un centro cruzado que nadie tocó y terminó en el fondo de la portería, sellando el 2-1 final.

Antes de eso fue un partido tranquilo para el LAFC, ya que iniciaron ganando con un gol de los llamados “de vestidor”, apenas al minuto 3, lo que les permitió mantener el control del partido hasta el momento del empate.

El tanto que abrió el marcado lo consiguió Timothy Tillman, quien aprovechó un error defensivo y recuperó el balón en el área grande, por lo que sólo tuvo que disparar cruzado para batir al guardameta Maarten Paes.

Al minuto 35 el panorama se veía más claro aún, ya que su rival sufrió la expulsión de Ema Twumasi, por lo tuvieron que remar contracorriente el resto del encuentro ante la inferioridad numérica y en la pizarra.

Sin embargo, hallaron oro al minuto 73, cuando tras un tiro libre de más de tres cuartos de cancha y una serie de rebotes en el área chica, Nkosi Tafari utilizó un recurso poco usual, pero espectacular para mandar el balón al fondo de la red de LAFC. The Drip or Drown Combo does it again.



Ibeagha to Kos for the equalizer! pic.twitter.com/kPKpjHXYHQ— FC Dallas (@FCDallas) March 26, 2023

A partir de allí empezaron los minutos de angustia para los angelinos, ´que atestiguaron cómo se les complicaba un partido que lucía fácil por las circunstancias en el mismo; después vino la falla de Carlos Vela y cuando todo se oscurecía, el gol final de Bouanga esclareció de nuevo el panorama y mantuvo el invicto del cuadro black and gold en el campeonato.

Con este resultado y un partido pendiente, LAFC suma 3 victorias y un empate en la temporada, colocándose en el tercer puesto de la Conferencia Oeste de la MLS, sólo debajo de Seatte Sounders y el líder St. Louis City SC.

