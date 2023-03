Chabelo cacheteó a Cantinflas en el rodaje una película y casi arruina su carrera

Una de las anécdotas más significativas de Xavier López, Chabelo, en más de 60 años de trayectoria, la protagonizó con Mario Moreno, Cantinflas, durante el rodaje de “El Extra” y el presentador estuvo a punto de truncar su carrera para siempre.

El recién fallecido actor debutó en el cine en 1958 en la película “Viaje a la Luna”, a partir de entonces participó en diversas cintas, pero en 1962 le llegó la oportunidad de trabajar junto al cómico en una de las cinta más icónicas del cine mexicano.

La polémica escena donde sucedió el incidente fue cuando Rogaciano (Mario Moreno), defiende a dos niños de Chabelo, quien los amenazó por destrozar su bicicleta.

Acto seguido, Cantinflas abrió la puerta de la casa para recibir a Chabelo, a quien cacheteó diciéndole que no llorara, pero lo inimaginable fue que “El amigo de todos los niños” le regresó el golpe en la mejilla.

Xavier López reveló que la escena del golpe fue improvisada

Chabelo confesó en su momento que la polémica escena de la cachetada había sido improvisada en su totalidad y aunque la producción la aplaudió, también lo regañaron y pudo haberle costado su carrera.

“Quiero confesarles que todo lo que ocurrió en esa película nada de eso estaba en el papel, todo eso lo improvisé”, dijo el actor.

Xavier López añadió que cuando terminaron de grabar ese día, Miguel M. Delgado se acercó a él para decirle: “Está muy bien la escena. Nada más te voy a pedir que no toques a Mario”. Sin embargo Cantinflas contestó: “¡No, no, no! Déjalo que me toque”, defendiendo al presentador.

