En monokini de animal print Yanet García posa en la playa, luciendo su escultural figura

Yanet García ha dado una sorpresa a sus millones de seguidores en Instagram, al publicar una colección de fotos tomadas durante su reciente viaje a la playa. Ella lució espectacular usando un curioso monokini de animal print que resaltó sus curvas, pero además mostró su nuevo color de cabello castaño claro.

Desliza para ver todas las fotos

Antes de viajar a ese destino turístico -que no reveló- la ex chica del clima posó en su departamento de Nueva York, usando un conjunto de lencería compuesto por tiras y presumiendo su retaguardia; así, se mostró leyendo algunos libros. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Un día en el que descansó de sus extenuantes sesiones de fotos Yanet aprovechó para pasear con su mascota “Mamacita” y posar en varias imágenes que encantaron a sus fans, complementándolas con uno de sus mensajes positivos: “Cuando uno tiene un corazón agradecido, la vida es tan bella”. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

