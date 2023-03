Yanet García posa en una hamaca, usando un minúsculo body de encaje en color rosa

Yanet García siempre tiene ideas originales para las fotos que comparte en Instagram, y ahora decidió usar una hamaca para posar de rodillas y lucir su escultural figura, usando un minúsculo body de encaje en color rosa.

Desde hace unos días la ex chica del clima decidió promocionar su faceta de health coach complementando sus imágenes publicadas con tips que fomentan el bienestar, por lo que junto a una foto que la muestra usando un microbikini de hilos escribió los beneficios que da al cuerpo el comer manzana; entre éstos “ayuda a prevenir la diabetes, reduce el riesgo de cáncer, ayuda a la pérdida de peso y reduce el colesterol”.

Yanet también mostró los momentos en los que se dedica a practicar yoga y manejar bien su respiración: “¿Sabías que una simple práctica de respiración de dos minutos puede bajar esas hormonas de estrés y hacer maravillas por tu mente y tu cuerpo? NAMASTE 🧘‍♀️” View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia Health Coach 🌱 (@yanetgarciahealthcoach)

También te puede interesar:

-En leggings estampados Yanet García se deja ver en el parque haciendo ejercicio

-En ajustado enterizo azul Yanet García promueve su faceta como health coach