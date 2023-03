Yanet García deja ver su ropa interior a través de su minivestido de red

Yanet García ha complacido a sus más de 15 millones de seguidores en Instagram con su más reciente publicación: se trata de fotografías en las que posa muy sensual en un pasillo, usando un minivestido de red que dejó ver su ropa interior de color rojo.

En su faceta de health coach la ex chica del clima también comparte tips y mensajes en los que promueve la vida sana. Junto a una foto que la muestra en leggings y haciendo ejercicio al aire libre escribió los beneficios de estirarse a diario: “Ayuda a que vivas más, mejora tu rendimiento, alivia el estrés y calma la mente, mejora la postura y promueve la circulación”.

Precisamente después de hacer sus rutinas Yanet aprovechó para tomarse unas fotos afuera del gimnasio al que acude regularmente, presumiendo su escultural figura en un enterizo azul. Ella complementó todo escribiendo el mensaje que aparecía en una pared: “Hice ejercicio hoy”. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

