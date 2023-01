Yanet García se mete a la piscina usando un microbikini de hilos color azul

Yanet García está tomando unas vacaciones, pero para ella eso no significó que dejara de compartir en sus redes sociales sexys fotografías. Ahora, en pleno invierno, ella se ha encargado de subir la temperatura con su más reciente publicación de Instagram, que la muestra luciendo su retaguardia al usar un microbikini de hilos en color azul, mientras entra a la piscina.

La bella ex chica del clima ha aprovechado para lucir su escultural figura en la playa y al lado del mar, usando minúsculos atuendos. Así, se le ha podido ver presumiendo sus atributos y hasta bailando en bikini rojo el nuevo tema de Shakira y Bizarrap, lo cual ha encantado a sus seguidores.

El descansar en las Bahamas le ha permitido a Yanet desconectarse un poco del ambiente de Nueva York (ciudad en donde vive), y así ha podido disfrutar al máximo de la playa. Desde ahí posó para otras fotos, de rodillas y usando un minivestido de red que transparentaba una tanga amarillo neón casi imperceptible. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

