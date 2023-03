FIFA suspendió sorteo de grupos que pone en peligro el Mundial Sub-20 de Indonesia por asuntos políticos

La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) ha cancelado el sorteo del mundial sub-20 que debía celebrarse en la isla indonesia de Bali el 31 de marzo tras la polémica por el rechazo expresado en el país contra Israel, informó la federación de fútbol de Indonesia.

La federación indonesia informó en un comunicado que no ha recibido una razón oficial por la cancelación, pero relaciona la medida con una carta del gobernador de Bali, Wayan Koster, que pidió el veto de Israel en la competición en la isla.

Está previsto que la Copa Mundial sub-20 se celebre entre el 20 de mayo y el 11 de junio en varias ciudades de las islas indonesias de Sumatra, Java y Bali.

El pasado 14 de marzo, Koster envió una carta al Gobierno de Indonesia para pedir que se vetase la participación de la selección israelí, al alegar que “las políticas de Israel hacia Palestina son inconsistentes con las políticas de la República de Indonesia”, defensora de la causa palestina.

El pasado 14 de marzo, Koster envió una carta al Gobierno de Indonesia para pedir que se vetase la participación de la selección israelí, al alegar que "las políticas de Israel hacia Palestina son inconsistentes con las políticas de la República de Indonesia", defensora de la causa palestina.

El presidente de la federación indonesia, Arya Sinulingga, señaló que está coordinando una solución con los Ministerios de Exteriores y el de Juventud y Deportes, al tiempo que alertó de las consecuencias de cancelar la celebración del mundial.

Así, la federación advirtió de que Indonesia podría no poder aspirar a organizar otro mundial de la FIFA e incluso algunas categorías de fútbol indonesias podrían ser vetadas en algunas competiciones.

Además del jefe regional de Bali, el gobernador de Java Central, Ganjar Pranowo, también ha pedido el veto de Israel, mientras que el pasado 20 de marzo decenas de musulmanes marcharon en Yakarta para protestar contra la participación de su selección en la competición.

Argentina se postuló como una posible sede para el Mundial sub-20 en caso de que no pueda celebrarse en Indonesia, reportó el periodista Gastón Edul. La selección albiceleste no clasificó en el Suramericano a la cita mundialista, pero podría jugar el torneo si la FIFA cambia la sede a Argentina. El Mundial sub 20 tiene como sede a Indonesia y se tiene que jugar en mayo. Por cuestiones extrafutbolísticas (políticas) se pospuso el sorteo.

En caso de que no pueda hacerse en Indonesia, AFA postuló a Argentina como posible sede.

En caso de que no pueda hacerse en Indonesia, AFA postuló a Argentina como posible sede.

