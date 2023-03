Filtran cuáles serán los requisitos para instalar Windows 12

Recientemente se han filtrado algunos detalles sobre los requisitos para poder instalar el próximo sistema operativo de Microsoft, Windows 12. Según fuentes cercanas a la empresa, se ha confirmado que los equipos deberán contar con soporte para TPM 2.0 y disponer de al menos 8GB de memoria RAM.

Esto representa un aumento significativo en los requisitos mínimos de hardware en comparación con las especificaciones actuales de Windows 11, en las que Microsoft exige un mínimo de 4GB de memoria RAM. Es importante tener en cuenta que esta información aún no ha sido confirmada oficialmente por Microsoft, pero los rumores sugieren que la empresa está buscando mejorar la seguridad y el rendimiento de su sistema operativo.

La inclusión de TPM 2.0 es una medida de seguridad que se utiliza para proteger los datos almacenados en el equipo mediante la encriptación. No obstante, su inclusión causó cierto descontento por parte de un sector de los usuarios quienes vieron que pese a contar con el resto de los requisitos que exigía Microsoft al no contar con este elemento no pudieron instalar Windows 11.

Esta filtración representa una muy mala noticia para muchos usuarios ya que estas nuevas especificaciones podrían representar un desafío, especialmente para aquellos que no estén utilizando hardware de última generación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la tecnología avanza rápidamente y que los requisitos mínimos de hardware para los sistemas operativos también deben seguir el ritmo de estos cambios.

Equipos cada vez más potentes

Algunos analistas han expresado su opinión de que esto podría ser solo el comienzo de una tendencia hacia un aumento en la cantidad de memoria RAM necesaria para un buen rendimiento en el futuro cercano.

De acuerdo con estos analistas, la creciente demanda de software y aplicaciones más avanzados, así como el desarrollo de nuevas tecnologías, podrían llevar a que los nuevos requisitos mínimos de hardware para los sistemas operativos se incrementen aún más en el futuro. Algunos incluso sugieren que 16GB de memoria RAM podrían convertirse en el nuevo estándar para las computadoras de uso cotidiano en los próximos años.

Es importante tener en cuenta que esto no es una predicción oficial de Microsoft, sino una opinión de algunos expertos en tecnología. Sin embargo, sí es cierto que la cantidad de memoria RAM necesaria para un buen rendimiento en una computadora ha aumentado gradualmente en los últimos años debido a la evolución de la tecnología. Además, también es importante tener en cuenta que otros factores, como la capacidad de almacenamiento SSD, también pueden afectar el rendimiento de la computadora.

