Autora del tiroteo de Nashville estaba bajo tratamiento médico por un “trastorno emocional”

La policía informó este martes que Audrey Elizabeth Hale, quien ayer asesinó a tres niños y tres adultos en el tiroteo registrado en el colegio Covenant de Nashville (Tennessee), estaba bajo tratamiento médico por un “trastorno emocional”.

El jefe de policía de Nashville, John Drake, no reveló más detalles sobre la naturaleza del trastorno de Hale.

“La policía no sabía nada sobre el tratamiento que estaba recibiendo. Pero sus padres sintieron que no debería tener armas”, dijo Drake durante una rueda de prensa.

La policía la describió inicialmente a la atacante como una mujer blanca de 28 años, sin embargo, poco después se pudo conocer que Hale se identificaba como transgénero.

Hale tenía en su poder siete armas de fuego que se compraron legalmente en cinco tiendas de armas locales diferentes, tres de las cuales fueron utilizadas en el tiroteo de ayer, y se encontraban escondidas en su casa, dijo el jefe de policía.

Sus padres le dijeron a la policía que sabían que Hale había comprado un arma, pero la vendieron porque consideraban que no podía tenerla debido a su condición emocional. Sin embargo, desconocían que había estado escondiendo armas adicionales en la casa.

Drake dijo que la policía habría intervenido si hubiera sabido que Hale representaba un peligro.

“No hay una ley para eso, pero si se hubiera informado que ella tenía tendencias suicidas o que iba a matar a alguien y nos lo hubieran hecho saber, entonces hubiéramos tratado de obtener esas armas. Pero tal como está, no teníamos absolutamente ninguna idea”, indicó.

El día del tiroteo, los padres de Hale la vieron ayer salir de la casa con una bolsa roja, sin percatarse que dentro había una pistola, un rifle y un fusil.

“Le preguntaron qué había en la bolsa roja y creo que simplemente lo descartó porque era algo maternal. No miró en la bolsa porque en ese momento no sabía que su hija tenía armas y no pensó diferente”, agregó Drake.

Hale, quien murió durante un intercambio de disparos con la Policía en el segundo piso de la escuela, había sido alumna de la escuela Covenant.

Cuando la policía registró su casa encontró un manifiesto y un mapa del recinto escolar, donde se detallaba la vigilancia, los puntos de ingreso y cómo se iba a realizar el ataque ese día.

Poco antes del tiroteo, Hale habló por Instagram a una excompañera del colegio para confesarle que planeaba suicidarse, y que ella lo vería en las noticias. El mensaje proseguía: “Un día esto tendrá más sentido. He dejado tras de mí pruebas más que suficientes. Pero está a punto de pasar algo malo”.

Estudiantes fueron atacadas al azar

Los estudiantes que fueron víctimas del tiroteo en la escuela fueron atacados al azar, dijo Drake en la rueda de prensa.

“Tampoco tenemos un motivo en este momento, creemos que los estudiantes que fueron atacados fueron atacados al azar, no había ningún estudiante en particular que estuvieran buscando en el momento del incidente”, señaló.

Explicó que es “muy posible” que Koonce, el director de la escuela, se haya enfrentado Hale en el pasillo de su oficina.

“No puedo decir que fue una confrontación, pero se encontraron: ella se encontró con el jefe en el pasillo”, dijo.

Hale mató a tres niños de 9 años: Evelyn Dieckhaus, Hallie Scruggs y William Kinney, y a tres adultos: Cynthia Peak, de 61 años, Katherine Koonce, de 60 y Mike Hill, de 61.

Sigue leyendo:

• VIDEO: Reportera que cubría tiroteo en Nashville confiesa en vivo que es sobreviviente a matanza en escuela durante infancia

• Policía identifica a niños y adultos víctimas en el tiroteo en Nashville, Tennessee

• 7 muertos deja tiroteo en escuela de Nashville, Tennessee, incluida la mujer tiradora