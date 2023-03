Homenaje a Taylor Hawkins: 100 bateristas se unen para tocar “My Hero”

El fallecimiento de Taylor Hawkins se anunció el 25 de marzo de 2022, según a versión oficial, habría muerto en un hotel de Bogotá, Colombia, de un colapso cardiovascular causado por una sobredosis de heroína y otros estupefacientes.

Cumpliéndose un año de su partida, miles de fanáticos aún lo recuerdan con mucho cariño y aprecio, ya que es considerado uno de los mejores bateristas del género.

En Bélgica, 100 bateristas de todo el país y de diferentes edades se reunieron para homenajearlo de una manera única, interpretando al unísono “My Hero”, uno de los temas más icónicos de Foo Fighters y está en su segundo álbum The Colour and The Shape de 1997.

Back Box Revelativon, una agrupación musical que nació en 2005 y muy conocida en Bélgica, fue la encargada de organizar dicho evento.

Los 100 bateristas estuvieron en el Sportpaleis, arena ubicada en la ciudad de Amberes, donde Foo Fighters dio su último show en Bélgica el 11 de junio de 2018.

“Taylor Hawkins fue el mejor baterista de nuestros tiempos. Honrarle con este homenaje fue una experiencia que nunca olvidaremos. Es la primera vez que toco junto a otros 100 bateristas. Sonó genial, ¡incluso se me puso la piel de gallina por todo el cuerpo! Es maravilloso honrar así a nuestro héroe”, comentó Gino Kesteloot, uno de los músicos que participó en este emotivo homenaje.

El homenaje fue grabado y subido a YouTube, en donde se ve los 100 bateristas, entre ellos un niño de 8 años, tocando perfectamente combinados esta canción, que trata sobre héroes anónimos que no aparecen en la televisión o el cine, pero sí logran impactar la vida de quienes los rodean.

El 31 de diciembre de 2022, Foo Fighters anunció que la banda continuaría brindando shows a pesar de la ausencia de Hawkins.

“Al despedirnos del año más difícil y trágico que nuestra banda haya conocido, recordamos cuán agradecidos estamos por las personas que amamos y apreciamos más, y por los seres queridos que ya no están con nosotros. Sin Taylor, nunca nos hubiéramos convertido en la banda que éramos, y sin Taylor, sabemos que vamos a ser una banda diferente en el futuro. También sabemos que ustedes, los fanáticos, significaron tanto para Taylor como él para ustedes. Y sabemos que cuando los volvamos a ver, y lo haremos pronto, él estará allí en espíritu con todos nosotros todas las noches”, se puede leer en el comunicado que Foo Fighters lanzó el 31 de diciembre de 2022.

Foo Fighters comenzará su siguiente gira el próximo 24 de mayo, confirmando hasta el momento 17 shows a lo largo de Estados Unidos y Canadá.

