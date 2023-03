iOS 16.4: qué equipos pueden instalarlo y cuáles son las novedades

Apple presentó recientemente la última versión de su sistema operativo para iPhones y iPads, iOS 16.4. Esta actualización trae consigo una serie de mejoras y correcciones de errores, así como nuevas características que mejoran la experiencia del usuario.

Sin embargo, lo que ha llamado la atención de los usuarios es que todo apunta a que iOS 16.4 es el paso previo al salto que supondrá la llegada de iOS 17. Los rumores indican que la próxima versión del sistema operativo de Apple podría incluir una serie de cambios significativos, como una interfaz de usuario completamente nueva y mejoras en la integración de aplicaciones.

Teléfonos compatibles

Apple informó a través de su sitio web que la actualización iOS 16.4 se encuentra disponible para todos aquellos usuarios que dispongan de un equipo iPhone 8 o superior. De igual forma también podrán actualizar a esta versión los iPad Air de tercera generación y todas las versiones posteriores al iPad y iPad Mini de quinta generación.

Novedades

A continuación te detallamos cuáles son las principales novedades de iOS 16.4:

1. Always on display

Los usuarios que activen la opción de concentración podrán decidir si desean mantener activo o no la función de Always on display de forma que puedan eliminar la mayor cantidad de distracciones posibles.

2. Contenido duplicado

A fin de facilitar que los usuarios puedan identificar más fácil y rápidamente cuando disponen de fotografías o videos duplicados, la nueva versión de iOS dispone de una carpeta nueva llamada duplicados en donde se almacenará todo el contenido que esté repetido en el teléfono o tablet.

3. Wallet

La billetera digital de Apple a partir de ahora permitirá que los usuarios tengan un mayor control de las compras que realizan en línea ya que dispondrán de un widget que hace posible seguir sus pedidos en tiempo real.

4. Llamadas de emergencia

El mejorado sistema de llamadas de emergencia ayuda a evitar que se detecten por error situaciones que el teléfono pudiera considerar como lo suficientemente peligrosas para alertar a los servicios de emergencia.

5. Emojis

La actualización de iOS 16.4 también incluye un paquete de 21 nuevos emojis que estarán a disposición de los usuarios para ser utilizados en cualquier conversación que tengan con sus contactos.

