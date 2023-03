¿Por qué Vicente Fernández Jr fue hospitalizado? Te damos los detalles

Una vez más la Dinastía Fernández nos metió tremendo susto después de que se le viera a Vicente Fernández Jr. Hospitalizado por medio de sus redes sociales y las de su pareja, Mariana González Padilla.

Pero dijera el “Chapulín Colorado” que no panda el cúnico, pues realmente fue a dar al nosocomio por una cirugía que ya tenía programada por un golpe que sufrió en la nariz a causa de un caballo.

Y es que esto no lo avisó con antelación a sus fans y a los de la famosa familia, por lo que preocupó cuando usó sus stories de Instagram para mostrarse desde una cama de hospital.

Pero fue su pareja Mariana González Padilla, la prometida del cantante, quien acabó con las especulaciones.

Y mientras usaba las redes para promocionar al cirujano que lo atendió en su cirugía, la pareja del hijo mayor de Don Vicente explicó los motivos por los que Vicente Fernández Jr. terminó en el hospital.

Fue por medio de un post, donde Mariana González explicó que la operación de Vicente Fernández Jr. ocurrió hace dos días en Tepatitlán, Jalisco.

Tan sólo habría sido un día el que estuvo internado para posteriormente recibir el alta sin contratiempos.

Así que actualmente ya se encuentra en casa completando su recuperación y las operaciones a las que se sometió fueron una septoplastia y ya entrados en gastos se hizo una rinoplastia para lucir una nariz mucho más armónica.

Pues fue la propia Mariana quien, en el mencionado video, explicó que los problemas en la nariz de Vicente Fernández Jr. se derivaron de un accidente a caballo que sufrió hace años en el que se golpeó la nariz y debido a ello no podía respirar bien y a roncaba de forma intensa por las noches, por lo que fue ella quien le recomendó a su cirujano y fue así como llegó al hospital.