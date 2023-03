AMLO afirma que no se ocultará nada ni habrá impunidad tras la muerte de migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no se ocultará nada y no habrá impunidad en las investigaciones que se realizan por la muerte de los 38 migrantes tras el incendio en el centro migratorio del Instituto Nacional de Migración (INM) de Ciudad Juárez, Chihuahua.

“Que se aclare bien quienes fueron los responsables y que se finquen de manera específica las responsabilidades y se castigue de conformidad con la ley a quienes hayan causado esta dolorosa tragedia. De ninguna manera vamos a ocultar los hechos, no vamos nosotros de ninguna manera actuar de forma injusta ante esto que es tan doloroso, tan triste para nosotros”, dijo.

Tras expresar sus condolencias a los familiares y gobiernos de los países de donde son originaros los migrantes que perdieron la vida, el mandatario mexicano precisó que será la Fiscalía mexicana y la Comisión de Derechos Humanos quienes se encargarán de fincar las responsabilidades correspondientes de lo sucedido en el incendio en el centro migratorio.

“Informarles que se están haciendo todas las investigaciones para conocer lo que realmente sucedió. Hay versiones, tenemos ya una información preliminar pero queremos tener todos los elementos para informar, si es posible hoy mismo, informar sobre lo que sucedió en la versión del gobierno que represento. Sin embargo estoy solicitando a la Fiscalía General de la República que como es su deber y su facultad que continúe con la investigación judicial para que se emita una resolución se actúe, se finquen responsabilidades y que no haya impunidad”, precisó.

“La Comisión de Derechos Humanos esta haciendo su trabajo de manera independiente de manera autónoma y no hay ningún propósito de ocultar los hechos, ningún propósito de proteger a nadie, no se permite en nuestro gobierno la violación de derechos humanos ni se permite la impunidad”, aseguró.

Después de señalar que la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, será la encargada de dar una conferencia de prensa para aclarar el video que circula en redes sociales y dar más información sobre sobre los sucedido, López Obrador acusó a los medios de comunicación tradicionales de estar más interesados en el amarillismo que en la salud de los sobrevivientes y las familias de los migrantes fallecidos.

“Yo se que ustedes están muy interesados en esto más que por el dolor que les puede causar, por el amarillismo, es lo mismo que tu tienes, pero vamos a tener toda la información, hoy se les va a entregar, hacer una rueda de prensa, eso es lo que les estoy diciendo y ahora pues lo más triste es transmitir este pesar y cuidar que los heridos graves sean atendidos, salvar vidas”, aseguró.

“Hay ese video, sobre eso se va a hablar hoy, va a informar la secretaria de seguridad, no vamos a ocultar nada. No somos iguales a los que fabricaban delitos, ocultaban las cosas, torturaban para que se culparan gentes, algunos inocentes. Ya no es el tiempo de los gobiernos autoritarios que se padecieron en México cuando la mayoría de los medios que ustedes representan con todo respeto, guardaban silencio y no les importaban los derechos humanos y ahora como son temporadas de zopilotes, ahora son los campeones del amarillismo, del sensacionalismo, trafican con el dolor humano, y no es injusticia sino porque están deseosos de regresar por sus fueros para seguir robando como lo hacían políticos corruptos, traficantes de influencia, dueños de medios de información, periodistas famosos, etcétera, etcétera, etcétera”, expresó.

El mandatario mexicano prometió a los familiares de los fallecidos y sobrevivientes que se actuará para castigar a los responsables de la tragedia y que no haya impunidad.

“Ahora que se da esta situación tan lamentable pues vamos a continuar con lo mismo, nada más que lo primero es informar, el cuidar a los enfermos y decirle a los familiares de los que perdieron la vida que nosotros vamos a actuar de manera responsable y se va a castigar si existe alguna actitud de dolo de ineficiencia, algo que se haya hecho de manera indebida, delitos cometidos pero eso lo va a hacer la Fiscalía que es el órgano autónomo. De todas maneras nosotros vamos a informar hoy aunque la última palabra la tiene la Fiscalía y la Comisión de Derechos Humanos y también en su caso el poder judicial. No vamos a ocultar nada y no va a haber impunidad”, afirmó.

Andrés Manuel López Obrador recordó que su gobierno ha planteado con los presidentes de Estados Unidos la necesidad de invertir en Centroamérica para regular el flujo migratorio.

“Tiene sus causas en que la gente se ve en la necesidad de emigrar para buscarse la vida en donde hay oportunidades. Eso ya lo hemos planteado durante mucho tiempo, hay constancia de que he escrito a los presidentes de Estados Unidos, al presidente Trump sobre este asunto, es de dominio público mi postura, he hecho lo mismo con el presidente Biden y nosotros estamos haciendo bastante de acuerdo a nuestras posibilidades, estamos invirtiendo en Centroamérica para atemperar para tratar de detener el flujo migratorio y siempre estamos hablando de que hay que atender las causa, que la gente no abandona a sus pueblos, no abandona a sus familias, no corre riesgos por gusto sino por necesidad y que hay que atender las causas”, recordó.

Será por la tarde de este miércoles 29 de marzo que el gobierno mexicano dará una conferencia de prensa desde Palacio Nacional para tratar de aclarar lo ocurrido la noche del lunes 27 y madruga del 28 de marzo con la muerte de los 38 migrantes centroamericanos tras el incendio en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua.

