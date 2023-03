Eduin Caz de Grupo Firme rompe el silencio ¿Es real que se separó de su esposa? Revela toda la verdad | VIDEO

El vocalista de Grupo Firme y empresario, Eduin Caz, al parecer le comienza a gustar eso de estar bajo el ojo del huracán. Pues si no se está hablando de sus fiestas y su relación con el alcohol, se habla de sus conflictos en su vida privada.

Pues al momento nos tiene en ascuas después de que él mismo hiciera una polémica declaración durante una premiación acerca de que su supuesta separación de su esposa, Daisy Anahy luego de 16 años juntos.

Pero esta vez, por fin el cantante aclaró si se trata de una estrategia para incrementar su popularidad como han señalado algunos usuarios en redes sociales. Y a la vez dejó ver si es real que podría no existir una reconciliación pese a sus constantes esfuerzos para encontentar a su esposa.

Quien al momento no se ha mostrado nada mortificada por la supuesta separación, pues no deja de andar de viaje a pesar de ya tener varios meses de embarazo de su tercer hijo. Y de igual no deja de presumir los lujos que le costea el famoso integrante de Grupo Firme.

Fue en una entrevista para el show de Radio de “Don Cheto al aire” del sur de California de Qué Buena, donde el vocalista de Grupo Firme aseguró que su separación era totalmente real y aclaró cómo es la relación que mantiene con Daisy Anahy, y confesó que ya no desea que su matrimonio continúe como blanco de controversia.

“Me siento bien, estoy contento. Tengo una buena relación con Anahy porque al final de cuentas vamos para tres hijos. Voy a tratar de no hablar mucho, porque ya mi vida privada va a ser totalmente privada, ya no quiero más chismes. Trato de ser un poquito fuerte. Todo mundo cuando se separa anda valiendo madre, pero yo no, me metí al gimnasio y me voy a poner bien perro” EDUIN CAZ DE GRUPO FIRME

