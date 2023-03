Las Chivas del Guadalajara habrían estado al tanto del accidente de tránsito de José Juan Macías

José Juan Macías no pasa por una buena racha deportiva y ahora sus problemas se habrían trasladado fuera de las canchas. El goleador mexicano preocupó a los aficionados del Rebaño Sagrado luego de que se conociera la noticia de su accidente en auto que se generó este lunes 27 de marzo en el municipio de Zapopan, Jalisco. Afortunadamente los reportes señalan que el jugador habría salido ileso.

⚽: El delantero del equipo Chivas, José Juan Macias sufrió un accidente automovilístico en Zapopan, del cual salió ileso. El accidente se suscitó en la Av. Base Aérea y Camino Viejo a Tesistán. Hasta el momento, ni el Club Guadalajara ni Macías se han pronunciado al respecto. pic.twitter.com/B5LV5euAHP — José Juan Vázquez (@josejuangelmx) March 29, 2023

A pesar de que ya han transcurrido varias horas del incidente, las Chivas de Guadalajara y José Juan Macías no se han pronunciado públicamente para ofrecer más detalles sobre el suceso. El destrozo en la parte frontal del vehículo ofrecía un preocupante panorama sobre el posible estado de salud del delantero, pero los reportes señalan que Macías no habría sufrido ningún daño.

“Por fortuna, el accidente automovilístico que sufrió el delantero de Guadalajara, JJ Macías no pasó a mayores y se encuentra bien. Chivas tuvo el reporte de lo acontecido“, informó Raymundo González, periodista de Jalisco TV.

¡MALA SUERTE!



José Juan Macías sufrió un accidente en la Zona Metropolitana de Guadalajara en su camioneta. El delantero rojiblanco se encuentra bien de salud tras el percance vial.



El choque que vivió José Juan Macías fue en la zona de Base Aérea y Tesistán. pic.twitter.com/bE4hu8jGNf— Los Soccer Adictos Mx (@AdictosMx) March 28, 2023

A pasar el susto y pensar en el regreso con las Chivas de Guadalajara

José Juan Macías pasa por un momento amargo en su carrera. El joven goleador del Rebaño Sagrado ha sido afectado por las lesiones en los últimos meses. “JJ” padece una rotura de ligamentos cruzados, lesión que lo dejaría fuera de las canchas hasta finales de 2023, según señalan algunos partes médicos.

El joven atacante de 23 años finaliza su contrato en junio de este año. Aún no se sabe nada sobre la renovación de Macías, pero puede que se convierta en agente libre y aún le queden unos cinco meses de recuperación.

