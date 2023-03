Livia Brito confesó que se sintió presionada por su físico y pide parar con las críticas

La actriz cubana Livia Brito se ha caracterizado por ser una de las intérpretes que más escándalos protagoniza recientemente. Y sobre todo junto a su pareja, con quien ha tenido varios detalles desagradables, en especial con la prensa.

En esta ocasión sorprendió a propios y extraños después de que decidiera alzar la voz para poder un alto a las críticas u opiniones “inocentes” que en ocasiones hacen las personas hacia los cuerpos de ajenos.

Durante una charla para el programa de “Hoy”, Brito se tomó unos momentos para hablar de cómo fueron sus inicios en el mundo del espectáculo, en especial en las telenovelas. Así como su reciente controversia en redes sociales.

En esta plática, Livia, quien fue la protagonista de “Médicos, Línea de vida”, invitó a todos sus seguidores a evitar a opinar sobre los cuerpos de los demás, considerando que es una práctica incorrecta.

“Todos hemos pasado por esas opiniones. Afecta, incomoda, lastima. Si no tengo nada qué decir, guardo mi opinión”

Según Brito, confesó que ella misma ha recibido opiniones sobre su cuerpo, por ello pide poner un alto a esas malas prácticas, pues afecta en demasía a quienes las reciben. Así que extendió una invitación a todos los que estaban viendo su entrevista para reservarse su opinión acerca de estos temas y no lastimar a los demás.

Incluso la isleña dio a conocer que, en algún momento de su carrera, ella se sintió presionada por tener la “figura perfecta”, pero afortunadamente eso lo ha dejado de lado con el paso de los años.

“Cuando empecé mi carrera, cuando no tenía mucha madurez emocional sí me llegué a sentir presionada sobre cómo estaba mi cuerpo. Siempre es un estándar como exige la sociedad, pero no hay que dejarse llevar por eso porque uno tiene que aceptarse como es, y sólo hacer las cosas que nos hagan sentir bien”

LIVIA BRITO