¿Por qué se cayó la pelea de Jaime Munguía y Dmitry Bivol?

Jaime Munguía volverá al ring el próximo 10 de junio y Dmitry Bivol sería su oponente para esta nueva disputa, pero todo se canceló. Según Erik ‘Terrible’ Morales, entrenador del mexicano, la razón que detuvo las negociaciones para el enfrentamiento fue un desacuerdo con la televisora DAZN.

En declaraciones a los medios, Terrible Morales reveló que la pelea entre Munguía y el ruso estaba cerrada, pero a los pocos días se confirmó que ya no se llevaría a cabo.

“Bivol estaba en la mesa, pero lo que yo supe, de hecho me hablaron para decirme que ya estaba cerrada, a los tres días se dijo que desafortunadamente ya no se iba a hacer la pelea“, dijo. “Porque no hubo un acuerdo con la televisora, entonces prácticamente ni se dio a conocer siquiera, se quedó en el aire, en la mesa”.

A pesar de que piensa que Dmitry Bivol no es la gran atracción del boxeo, el entrenador afirmó que si el duelo se llegase a dar, Munguía “tendría todo que ganar y nada que perder”.

“Realmente sería una pelea, no la mejor por el peso, pero sí una gran pelea. Jaime está un poquito más alto que Bivol, rebota mucho, no le veo problema. Yo creo que es una pelea técnica, lógicamente adaptarnos a la 175 libras. Hay que ajustar cosas en el gimnasio, pero esperemos que si se llega a dar, va a hacer un gran papel y ganar“, expresó.

Jaime Munguía, de 26 años, actualmente es el campeón intercontinental de peso mediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y subió por última vez al ring en noviembre de 2022. El boxeador mexicano cuenta con récord invicto como profesional con 41 victorias, 33 de ellas llegaron por la vía rápida.

También invicto, Dmitry Bivol posee 21 triunfos y 11 nocauts en su marca como profesional. Además, el ruso superó por decisión unánime a Saúl Canelo Álvarez y Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez.

Sigue leyendo: