Alexa Grasso, campeona de UFC, fue recibida por AMLO en el Palacio Nacional: “Orgullo de México”

Alexa Grasso sigue sumando reconocimientos en su carrera como deportista. La primera campeona mexicana de la UFC fue recibida por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en el Palacio Nacional. El encuentro entre ambos fue compartido en las redes sociales del mandatario.

“Recibí a Alexa Grasso, campeona mundial de la UFC en artes marciales mixtas. Por joven, mujer y deportista es un orgullo de México”, escribió en la publicación que también está acompañada por dos fotografías de la vista.

Recibí a Alexa Grasso, campeona mundial de la UFC en artes marciales mixtas. Por joven, mujer y deportista es un orgullo de México. pic.twitter.com/lKXm7fgAjF — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 29, 2023

Anteriormente el presidente de México también recibió en diferentes oportunidades a los también campeones de la UFC, Brandon Moreno y Yair Rodríguez. Cada uno de los luchadores aztecas se coronaron este año en el octágono más famoso del mundo con diferencia de un mes. The Assassin Baby recuperó su título en enero en la edición 283, el Pantera lo obtuvo en febrero en cartelera 284 y Grasso en marzo en el UFC 285.

Primera campeona mexicana en UFC

Alexa Grasso venció a la campeona más dominante de la UFC Valentina Shevchenko el pasado 4 de marzo en Las Vegas (EE.UU.). La mexicana aprovechó un error de la kazaja y logró someterla en el cuarto asalto de la disputa arrebatándole el cinturón de peso mosca.

La tapatía defenderá por primera vez su título ante Shevchenko en una revancha que no tiene aún fecha y lugar establecidos, pero que Grasso quiere que se realice en Guadalajara.

“No sé cuáles son las probabilidades, pero realmente me encantaría que esa segunda pelea fuera en México. Y me encantaría que sucediera en Guadalajara. Imagina eso. Canelo (Álvarez) peleará aquí en Guadalajara. Imagina traer a la UFC a mi ciudad, eso sería increíble. Pero si es en la Ciudad de México, también sería genial. Septiembre pinta genial, increíble, pero ya veremos”, dijo la luchadora en una entrevista con The MMA Hour.

Alexa Grasso, de 29 años, ha disputado 11 peleas en la UFC de las cuales ganó ocho y perdió tres veces. Por su parte, Valentina Shevchenko, de 34 años, cuenta con una marca de 23 triunfos y solo tres reveses en la compañía.

