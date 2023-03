Analista mexicano llamó “mediocres” a los futbolistas de El Tri y cuestionó las exigencias sobre los aficionados 

La Selección Mexicana dejó amargas sensaciones en el inicio del ciclo de Diego Cocca. El Tri venció 0-2 a Surinam y luego igualó 2-2 con Jamaica. A pesar de que México logró avanzar al Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf, no mostró su mejor rendimiento y esto fue cuestionado por el analista Enrique Burak.

México dejó más dudas que certezas en el inicio del proceso de Diego Cocca. Burak tildó de mediocres a los futbolistas e insinuó que en la Concacaf se ha perdido el respeto por la histórica Selección Mexicana.

“Una selección que recibe todo el apoyo de los medios y todo el apoyo de la gente son estos mediocres. Y luego de la actuación abominablemente lamentable del pasado domingo, en donde me da la impresión de que antes llegaban los equipos al Estadio Azteca y les imponía. Era como si fueran a enfrentar a un gran fantasma. Pero como muchas veces ocurre, te acercas al fantasma, levantas la sábana y no hay nada“, explicó Burak.

Burak casi nunca habla de fútbol, pero cuando lo hace… suelta unas joyitas: pic.twitter.com/9rqjpuj9b4 — Orgullo Escarlata (@OEscarlata_) March 30, 2023

El divorcio de El Tri con los aficionados

En el duelo de México ante Jamaica en el Estadio Azteca, algunos abucheos se hicieron presentes. El desempeño de la Selección Mexicana no fue del agrado de sus seguidores. Luego del partido, los futbolistas exigieron apoyo, pero Enrique Burak cuestionó esta petición.

“Ya se les perdió el miedo y el respeto, y que salgan jugadores (a decir) ‘pues es que vengan a apoyarnos’. O sea, ¿cuánto tiempo se les ha apoyado?, ¿Cuánta gente vende hasta lo que no tiene para poder ir a un Mundial de futbol para estar con ellos? Y que se quejen de que no hay apoyo, a mí francamente me indigna“, indicó. 🗣️ "No debería ser así. Al contrario, que apoyen"



Luis Chávez habla sobre los abucheos de la afición en el Estadio Azteca 🇲🇽 pic.twitter.com/SJZNHMJOG1— Universal Deportes (@UnivDeportes) March 27, 2023

