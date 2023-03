Hugh Grant revela cuál es la película que le gustaría borrar de su filmografía

Hugh Grant cuenta con una extensa filmografía, entre las que destacan películas exitosas como “Four weddings and a funeral”, “Love actually” y “Bridget Jones’s diary”; sin embargo, hay un filme que quisiera olvidar, y lo dio a conocer al acudir como invitado al programa de televisión de James Corden, como parte de la promoción de su más reciente cinta “Dungeons and dragons”.

Junto con Chris Pine Grant participó en un reto consistente en el que se les hacían varias preguntas, y si se negaban a contestarlas debían de comer platillos y bebidas exóticas. Corden dijo: “Si tuvieras que borrar de tu perfil en IMDb –Internet Movie Data Base– una cinta ¿cuál sería?” El actor respondió: “Con gusto trituraría mi CV porque durante décadas me especialicé en ser malo, luego mejoré. No puedo menospreciar a los maravillosos colegas que han partipado conmigo en películas, ese es mi dilema, pero…“The lady and the highwayman”. Mediados de los 80, película hecha para televisión, se supone que soy sexy, con una mala peluca y un mal sobrero”.

Tanto James como Chris se mostraron sorprendidos con el dato, debido a que ése es un trabajo muy poco conocido de Hugh. Hace algunos meses él -que se distingue por ser muy crítico con sus trabajos- declaró que la secuencia de “Love actually” en la que aparece bailando es “la escena más espantosa que se ha llevado al celuloide”.

