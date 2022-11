Hugh Grant da su opinión acerca de la coreografía que hizo en 2003 para la cinta “Love actually”

La cinta “Love actually”, dirigida por Richard Curtis, se ha convertido en un clásico de la temporada navideña; cuenta con un elenco multiestelar, con el actor Hugh Grant en el primer crédito. Pero éste no estuvo nada conforme con una secuencia en particular, que muestra a su personaje -el primer ministro británico- bailando una noche el tema “Jump” de The Pointer Sisters.

En entrevista para el especial de ABC “The laughter and secrets of Love Actually: 20 years later” Grant comentó que odia esa escena: “Lo vi en el guión y pensé: ‘Bueno, odiaré hacer eso’. Para nada tenía ganas de hacer el baile, y mucho menos de ensayarlo. Al día de hoy hay muchas personas, y estoy de acuerdo con ellos, que piensan que es la escena más espantosa que se ha llevado al celuloide. A algunas personas les gusta. Pero me daré este crédito: fue idea mía que una secretaria me atrapara al final. Genio. A propósito, estoy fuera de ritmo. Especialmente al principio, cuando estoy moviendo mi trasero”.

A pesar de sus negativas Hugh tenía que hacer la escena por contrato, y aunque Curtis comentó que el actor se mostró “muy gruñón” el día de filmación, el resultado fue muy satisfactorio. “Es simplemente perfecto”, dijo.

