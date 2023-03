Max Verstappen defiende a su padre por no felicitar a Checo Pérez tras triunfo en Arabia: “No intervino como un idiota”

Tras mostrar una actitud seria cuando Sergio ‘Checo’ Pérez festejaba con su equipo el triunfo del Gran Premio de Arabia Sauidita, Max Verstappen defendió a su padre Jos Verstappen, expiloto de Fórmula 1, luego de las críticas recibidas por parte de los fanáticos del mexicano.

En la conferencia de prensa previa al Gran Premio de Australia, Verstappen indicó que su padre estaba en lugar equivocado y por eso no “intervino como un idiota” en la celebración del Checo Pérez con su mecánico.

“Mira, Checo se baja del auto y quiere festejar con su mecánico, lo cual es bastante normal. Pero, por supuesto, otro padre no pertenece allí. Por eso mi padre no intervino como un idiota. Creo que es más de lo normal (no felicitar al Checo), aunque algunas personas no lo ven así. Pero eso está bien, la gente simplemente no lo ve de esa manera. Al final del día, se trata de centrarnos en nosotros mismos y no en lo que piensa el mundo de Twitter”, dijo.

Jos Verstappen getting caught up in the Sergio Perez celebrations 😅 pic.twitter.com/R8vXNNQ4Cw — ESPN F1 (@ESPNF1) March 19, 2023

“No me gusta perder y a mi padre tampoco le gusta perder. Así crecimos, pero claro, siempre muestran las imágenes equivocadas“, agregó el neerlandés.

El video publicado por la cuenta de la F1 en Twitter se volvió viral y por supuesto los fanáticos del mexicano criticaron y se burlaron de su reacción, pero Jos Verstappen sí tuvo un frío choque de puños con el Checo Pérez, quien le extendió el brazo después de abrazarse con su mecánico. Parece que el VAR va a entrar en acción con lo de Jos y PER. Vamos a analizarlo a fondo. Creo que sí hay saludo de parte del papá de Max para el mexicano.



El VAR apareció por cortesía de @elzurdojalifepic.twitter.com/ArhuwhsTfq— David Sánchez Olmos 🇲🇽 🌳 (@DSORacing) March 20, 2023

A pesar de la polémica con el padre del actual campeón mundial, Sergio ‘Checo’ Pérez ocupa el segundo lugar del campeonato de Fórmula 1 con 43 puntos, a solo uno de su compañero de equipo Max Verstappen. Además, este fin de semana buscará su sexta victoria en el Gran Premio de Australia, carrera que le ha sido esquiva al equipo Red Bull desde 2011.

