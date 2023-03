Mike Pence califica la acusación penal de un gran jurado contra Trump como “un ultraje”

El exvicepresidente Mike Pence calificó el jueves la decisión del gran jurado de Manhattan de acusar de un delito al expresidente Donald Trump como un “ultraje”, y se negó a decir si Trump debería abandonar la carrera para las elecciones de 2024 si es condenado.

“La acusación sin precedentes de un expresidente de Estados Unidos por un tema de financiamiento de campaña es un ultraje”, dijo Pence en CNN. “Y parece ser, para millones de estadounidenses, que no es más que una acusación política impulsada por un fiscal que literalmente se postuló para el cargo con la promesa de acusar al expresidente”.

Un gran jurado votó el jueves para acusar a Trump de cargos penales por su papel en la organización de pagos secretos realizados a Stormy Daniels, una estrella de cine para adultos durante su campaña de 2016.

Según CNN, el exmandatario se enfrenta a más de 30 cargos relacionados con el fraude comercial y podría comparecer ante un juzgado tan pronto como el martes.

Pence dejó claro que piensa que no hay “nadie por encima de la ley”, pero que este caso en particular “solo servirá para dividir más el país”.

La acusación, que permanece sellada, sigue a una investigación realizada por el fiscal de distrito de Manhattan Alvin Bragg, que se centró en un arreglo de pago de $130,000 dólares que Michael Cohen le hizo a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels poco antes de las elecciones de 2016.

Se espera que Trump sea procesado la próxima semana y su equipo y la oficina de Bragg están trabajando para organizar su entrega a las autoridades.

Trump y sus aliados han criticado ampliamente la acusación como un enjuiciamiento político destinado a dañar su posición en la cima para obtener la candidatura en las primarias republicanas para las elecciones de 2024.

El presidente de la Cámara, el líder de la mayoría republicana Kevin McCarthy dijo: “Aquí vamos de nuevo: un abuso de poder escandaloso por parte de un fiscal de distrito radical que deja que los criminales violentos caminen mientras busca venganza política contra el presidente Trump”.

McCarthy anunció: “Estoy ordenando a los comités pertinentes que investiguen de inmediato si se están utilizando fondos federales para subvertir nuestra democracia al interferir en las elecciones con enjuiciamientos por motivos políticos”.

Here we go again — an outrageous abuse of power by a radical DA who lets violent criminals walk as he pursues political vengeance against President Trump.



Quien no se ha pronunciado de momento a la noticia es el líder de los conservadores en el Senado, Mitch McConnell, principal figura de la oposición a Trump dentro del Partido Republicano y frecuente objeto de críticas del expresidente

