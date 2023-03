¿Qué opina Jennifer López sobre la nueva esposa de Marc Anthony, Nadia Ferreira?

Desde que Marc Anthony y Jennifer Lopez anunciaron su divorcio en el año 2011, las miradas del público se han volcado en su dirección cada que un nuevo amor tocó a su puerta. La historia no fue diferente luego de que el cantante puertorriqueño anunciara que se encuentra a la espera de un hijo junto a su esposa, la ex reina de belleza Nadia Ferreira.

A pesar de los dimes y diretes, todo parece indicar que la intérprete de temas como “On the Floor” y “Let’s Get Loud” se encuentra más que feliz por su ex esposo y ya considera a la paraguaya como una “amiga y aliada” dentro de su familia.

“Ella está muy contenta por Marc y por su nueva esposa Nadia (Ferreira)”, contó una fuente cercana a la famosa al hablar con el portal ET Online. “Y él siente lo mismo por Jen y Ben.”

Asimismo, la fuente reveló que la meta de JLo y Marc Anthony es el bienestar de sus hijos Emme y Max Muñiz, razón por la cual mantienen una relación cordial basada en el respeto y la comunicación.

Esta idea también prevalece entre el salsero y la ex reina de belleza Nadia Ferreira, y es que “están tratando de hacer lo mejor que pueden para reiterarles a sus hijos lo importante que es apreciar las cosas”, aseguró el informante. “Se quieren asegurar de que se les cuide a todos y que se sientan amados y apoyados”.

Por su parte, Jennifer Lopez dio a conocer en una entrevista que sus hijos y los de Ben Affleck no tienen problema en convivir con sus ex parejas, Marc Anthony y Jennifer Garner, respectivamente: “Lo que quiero cultivar con nuestra familia es que sus hijos tienen una nueva aliada en mí, y mis hijos tienen un nuevo aliado en él”.

