Revelan nuevos detalles sobre la aterradora boca del T. Rex, “Jurassic Park” se equivocó

Estamos acostumbrados a que películas como Jurassic Park nos muestren a los dinosaurios depredadores como el Tyrannosaurus rex con dientes afilados permanentemente expuestos, pero un estudio revela que esos animales tenían labios que cubrían sus bocas y dientes.

Investigadores y artistas han debatido si los dinosaurios terópodos, el grupo de dinosaurios bípedos que incluye a los carnívoros y grandes depredadores como el T. rex y el Velociraptor, así como a las aves, tenían bocas sin labios donde los dientes superiores permanentemente visibles colgaban sobre sus mandíbulas inferiores, similar a la boca de un cocodrilo.

Un equipo internacional de investigadores cuestiona algunas de las representaciones más conocidas y afirma que estos dinosaurios tenían labios similares a los de los lagartos y su pariente, el tuatara -un raro reptil que sólo se encuentra en Nueva Zelanda-, que son los últimos supervivientes de un orden de reptiles que prosperó en la era de los dinosaurios.

Más parecidos a los lagartos que a los cocodrilos

En el estudio más detallado realizado hasta ahora sobre este tema, los investigadores examinaron la estructura de los dientes, los patrones de desgaste y la morfología de la mandíbula de los grupos de reptiles labiados y no labiados y descubrieron que la anatomía y funcionalidad de la boca de los terópodos se parece más a la de los lagartos que a la de los cocodrilos. Esto implica tejidos bucales similares a los de los lagartos, incluidos los labios escamosos que cubrían sus dientes.

Estos labios probablemente no eran musculosos, como en los mamíferos. La mayoría de los labios de los reptiles cubren los dientes, pero no se pueden mover de forma independiente: no se pueden curvar hacia atrás en forma de gruñido ni realizar otro tipo de movimientos que asociamos con los labios de los humanos u otros mamíferos.

“Los artistas de dinosaurios han ido y venido sobre los labios desde que empezamos a restaurar dinosaurios durante el siglo XIX, pero los dinosaurios sin labios se hicieron más prominentes en las décadas de 1980 y 1990. Entonces estaban muy arraigados en la cultura popular a través de películas y documentales: Parque Jurásico y sus secuelas, Caminando entre dinosaurios, etcétera”, dijo el coautor del estudio, el Dr. Mark Witton, de la Universidad de Portsmouth.

“Curiosamente, nunca hubo un estudio o descubrimiento específico que instigara este cambio y, en gran medida, probablemente reflejaba la preferencia por una nueva estética de aspecto feroz más que un cambio en el pensamiento científico. Estamos cambiando esta representación popular cubriendo sus dientes con labios de lagarto. Esto significa que muchas de nuestras representaciones favoritas de dinosaurios son incorrectas, incluido el icónico T. rex de Parque Jurásico”, agregó.

Sigue leyendo:

• Hallan restos de antiguo reptil oceánico gigante, conocido como ictiosaurio, en una remota isla del Ártico

• Científicos hallan en Inglaterra gigante huella de dinosaurio carnívoro que vivió hace 166 millones de años

• Científicos estudian a uno de los dinosaurios mejor conservados, aún tiene piel en la cara